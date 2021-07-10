النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية تُعلَن خلال أسابيع

اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة، الذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، التي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى خلق قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية، بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة، مزمع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية
سبق

اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة، الذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، التي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى خلق قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية، بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة، مزمع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:07 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:18 AM

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية تُعلَن خلال أسابيع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,193

اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة، الذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، التي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصاداتها.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن المخطط الإعلاني يهدف إلى خلق قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، إضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية، بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع".

واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة، مزمع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.

وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,723
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,745

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة