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قسم التربية البدنية بتعليم المسارحة والحرث يختتم نشاطه الرياضي

بمشاركة أكثر من 800 طالب

اختتم قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث بمنطقة جازان؛ نشاطه الرياضي للفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي محمد إبراهيم النعمي، ومساعد مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث للشؤون التعليمية موسى قوفشي، ورئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم جازان إسماعيل رضوان، والمشرف التربوي بمكتب التعليم في صامطة حمد كريري، ومشرف التربية البدنية بالمكتب عبدالله سويدي؛ حيث كرّموا في نهاية الحفل الفرق الفائزة.

يذكر أن الأنشطة شارك فيها أكثر من 800 طالب؛ حيث حققت مدرسة حصامة المحازرة المركز الأول في مسابقة كرة القدم للصغار، ومدرسة البيطارية المتوسطة المركز الأول في لعبة كرة اليد للمرحلة المتوسطة، بينما حققت ثانوية الأحد بطولة المرحلة الثانوية للعبة نفسها.

وفي كرة السلة حققت متوسطة الحبجية المركز الأول للمرحلة المتوسطة، وفريق مجمع العز التعليمي بطولة المرحلة الثانوية.

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قسم التربية البدنية بتعليم المسارحة والحرث يختتم نشاطه الرياضي
سبق

اختتم قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث بمنطقة جازان؛ نشاطه الرياضي للفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي محمد إبراهيم النعمي، ومساعد مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث للشؤون التعليمية موسى قوفشي، ورئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم جازان إسماعيل رضوان، والمشرف التربوي بمكتب التعليم في صامطة حمد كريري، ومشرف التربية البدنية بالمكتب عبدالله سويدي؛ حيث كرّموا في نهاية الحفل الفرق الفائزة.

يذكر أن الأنشطة شارك فيها أكثر من 800 طالب؛ حيث حققت مدرسة حصامة المحازرة المركز الأول في مسابقة كرة القدم للصغار، ومدرسة البيطارية المتوسطة المركز الأول في لعبة كرة اليد للمرحلة المتوسطة، بينما حققت ثانوية الأحد بطولة المرحلة الثانوية للعبة نفسها.

وفي كرة السلة حققت متوسطة الحبجية المركز الأول للمرحلة المتوسطة، وفريق مجمع العز التعليمي بطولة المرحلة الثانوية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
07:14 PM

قسم التربية البدنية بتعليم المسارحة والحرث يختتم نشاطه الرياضي

بمشاركة أكثر من 800 طالب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتم قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث بمنطقة جازان؛ نشاطه الرياضي للفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي محمد إبراهيم النعمي، ومساعد مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث للشؤون التعليمية موسى قوفشي، ورئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم جازان إسماعيل رضوان، والمشرف التربوي بمكتب التعليم في صامطة حمد كريري، ومشرف التربية البدنية بالمكتب عبدالله سويدي؛ حيث كرّموا في نهاية الحفل الفرق الفائزة.

يذكر أن الأنشطة شارك فيها أكثر من 800 طالب؛ حيث حققت مدرسة حصامة المحازرة المركز الأول في مسابقة كرة القدم للصغار، ومدرسة البيطارية المتوسطة المركز الأول في لعبة كرة اليد للمرحلة المتوسطة، بينما حققت ثانوية الأحد بطولة المرحلة الثانوية للعبة نفسها.

وفي كرة السلة حققت متوسطة الحبجية المركز الأول للمرحلة المتوسطة، وفريق مجمع العز التعليمي بطولة المرحلة الثانوية.

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