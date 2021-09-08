كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء. وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7. وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.

"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارة اليوم بـ 48 درجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-08 كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.



وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7.



وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 03:58 PM

"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارة اليوم بـ 48 درجة تلتها الأحساء ثم القيصومة وحفر الباطن.. وبعدهما الدمام





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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.



وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7.



وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.