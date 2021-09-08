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"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارة اليوم بـ 48 درجة

تلتها الأحساء ثم القيصومة وحفر الباطن.. وبعدهما الدمام

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7.

وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارة اليوم بـ 48 درجة
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7.

وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:58 PM

"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارة اليوم بـ 48 درجة

تلتها الأحساء ثم القيصومة وحفر الباطن.. وبعدهما الدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 48، تليها الأحساء بـ 45.3، ثم القيصومة وحفر الباطن بـ 44.7.

وأضاف المركز: سجلت الدمام درجة 4544.4 فيما سجلت الرياض والخرج والمدينة المنورة 44، بينما كانت درجة الحرارة في القصيم والعلا ورفحا 42.

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