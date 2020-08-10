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وادي الدواسر.. مصادرة أكثر من طن تمور غير صالحة للاستهلاك

مخزن بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أخيراً ما يزيد على طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك، والمخزنة بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية، وذلك بعد بلاغ من أحد المواطنين، كما صادرت الفرق الرقابية 252 كيلو جراماً من التمور المغشوشة خلال جولة في سوق الخماسين للتمور.

وتمكن مراقبو البلدية، أمس، من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية، وتنباك مُصنع محلياً، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.

وادي الدواسر بلدية محافظة وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وادي الدواسر.. مصادرة أكثر من طن تمور غير صالحة للاستهلاك
سبق

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أخيراً ما يزيد على طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك، والمخزنة بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية، وذلك بعد بلاغ من أحد المواطنين، كما صادرت الفرق الرقابية 252 كيلو جراماً من التمور المغشوشة خلال جولة في سوق الخماسين للتمور.

وتمكن مراقبو البلدية، أمس، من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية، وتنباك مُصنع محلياً، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:24 AM

وادي الدواسر.. مصادرة أكثر من طن تمور غير صالحة للاستهلاك

مخزن بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - وادي الدواسر
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صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أخيراً ما يزيد على طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك، والمخزنة بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية، وذلك بعد بلاغ من أحد المواطنين، كما صادرت الفرق الرقابية 252 كيلو جراماً من التمور المغشوشة خلال جولة في سوق الخماسين للتمور.

وتمكن مراقبو البلدية، أمس، من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية، وتنباك مُصنع محلياً، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.

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