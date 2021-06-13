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"سكني" يؤكد: الوحدات الجاهزة الخيار الأمثل للتملك.. لهذه الأسباب

أطلق خدمتَي التمويل الإلكتروني وعرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع

يعتبر خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق من أسرع طرق التملك في ظل ما يقدمه تطبيق برنامج "سكني" الذي يُعد منصة عقارية شاملة على غرار التطبيقات العقارية العالمية، مثل: "زيلو" و"تروليا" و"ياهو هولمز" و"بروبيرتي فايندر"، والوجهة الأولى للباحثين عن السكن والخدمات الإسكانية حول المملكة، وذلك من خلال ما يقدّمه من خدمات جديدة لجميع الأسر السعودية التي تبحث عن الخيارات السكنية المدعومة للتملك، خصوصًا بعد إعلان البرنامج عن استحداثه خدمتَي "التمويل الإلكتروني" و"عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع" لتسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.

وتسهم خدمة "التمويل الإلكتروني" في توقيع عقود التمويل السكني عن بعد دون تكبد عناء زيارة فروع البنوك لتقديم الأوراق اللازمة التي قد تتطلّب أسبوعين لإصدار الموافقات على الطلب التمويلي في السابق، والآن مع الخدمة الجديدة أصبحت الموافقات فورية عبر التطبيق وبدون أوراق، ليتمكّن رب الأسرة من تقديم طلب التمويل مباشرة وإكمال الإجراءات والاستفادة من العديد من المزايا الأخرى من أي مكان وفي كل وقت بدون عناء.

وكشف "سكني" عن إطلاقه خدمة "عرض الوحدات السكنية للبيع" لاستعراض خيارات سكنية أكثر أمام الأسر السعودية من الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالإضافة إلى خدمة "الخرائط التفاعلية" للمشاريع والمخططات لتسهيل الاطلاع ومعرفة مواقع ومميزات الوحدات والأراضي بطريقة تفاعلية.

وتمكّن "سكني" منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى أبريل الماضي من خدمة أكثر من 90 ألف أسرة سعودية استفادت من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة، بينها 66,651 أسرة سكنت منازلها، كما يستعرض "سكني" عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني أكثر من 143 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة ما بين وحدات سكنية (شقق، فلل، تاون هاوس) ضمن 97 مشروعًا، ونحو 223 مخططًا سكنيًّا تضم أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يؤكد: الوحدات الجاهزة الخيار الأمثل للتملك.. لهذه الأسباب
سبق

يعتبر خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق من أسرع طرق التملك في ظل ما يقدمه تطبيق برنامج "سكني" الذي يُعد منصة عقارية شاملة على غرار التطبيقات العقارية العالمية، مثل: "زيلو" و"تروليا" و"ياهو هولمز" و"بروبيرتي فايندر"، والوجهة الأولى للباحثين عن السكن والخدمات الإسكانية حول المملكة، وذلك من خلال ما يقدّمه من خدمات جديدة لجميع الأسر السعودية التي تبحث عن الخيارات السكنية المدعومة للتملك، خصوصًا بعد إعلان البرنامج عن استحداثه خدمتَي "التمويل الإلكتروني" و"عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع" لتسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.

وتسهم خدمة "التمويل الإلكتروني" في توقيع عقود التمويل السكني عن بعد دون تكبد عناء زيارة فروع البنوك لتقديم الأوراق اللازمة التي قد تتطلّب أسبوعين لإصدار الموافقات على الطلب التمويلي في السابق، والآن مع الخدمة الجديدة أصبحت الموافقات فورية عبر التطبيق وبدون أوراق، ليتمكّن رب الأسرة من تقديم طلب التمويل مباشرة وإكمال الإجراءات والاستفادة من العديد من المزايا الأخرى من أي مكان وفي كل وقت بدون عناء.

وكشف "سكني" عن إطلاقه خدمة "عرض الوحدات السكنية للبيع" لاستعراض خيارات سكنية أكثر أمام الأسر السعودية من الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالإضافة إلى خدمة "الخرائط التفاعلية" للمشاريع والمخططات لتسهيل الاطلاع ومعرفة مواقع ومميزات الوحدات والأراضي بطريقة تفاعلية.

وتمكّن "سكني" منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى أبريل الماضي من خدمة أكثر من 90 ألف أسرة سعودية استفادت من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة، بينها 66,651 أسرة سكنت منازلها، كما يستعرض "سكني" عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني أكثر من 143 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة ما بين وحدات سكنية (شقق، فلل، تاون هاوس) ضمن 97 مشروعًا، ونحو 223 مخططًا سكنيًّا تضم أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:47 PM

"سكني" يؤكد: الوحدات الجاهزة الخيار الأمثل للتملك.. لهذه الأسباب

أطلق خدمتَي التمويل الإلكتروني وعرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع

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عبدالله الراجحي - جدة
10
6,886

يعتبر خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق من أسرع طرق التملك في ظل ما يقدمه تطبيق برنامج "سكني" الذي يُعد منصة عقارية شاملة على غرار التطبيقات العقارية العالمية، مثل: "زيلو" و"تروليا" و"ياهو هولمز" و"بروبيرتي فايندر"، والوجهة الأولى للباحثين عن السكن والخدمات الإسكانية حول المملكة، وذلك من خلال ما يقدّمه من خدمات جديدة لجميع الأسر السعودية التي تبحث عن الخيارات السكنية المدعومة للتملك، خصوصًا بعد إعلان البرنامج عن استحداثه خدمتَي "التمويل الإلكتروني" و"عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع" لتسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.

وتسهم خدمة "التمويل الإلكتروني" في توقيع عقود التمويل السكني عن بعد دون تكبد عناء زيارة فروع البنوك لتقديم الأوراق اللازمة التي قد تتطلّب أسبوعين لإصدار الموافقات على الطلب التمويلي في السابق، والآن مع الخدمة الجديدة أصبحت الموافقات فورية عبر التطبيق وبدون أوراق، ليتمكّن رب الأسرة من تقديم طلب التمويل مباشرة وإكمال الإجراءات والاستفادة من العديد من المزايا الأخرى من أي مكان وفي كل وقت بدون عناء.

وكشف "سكني" عن إطلاقه خدمة "عرض الوحدات السكنية للبيع" لاستعراض خيارات سكنية أكثر أمام الأسر السعودية من الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالإضافة إلى خدمة "الخرائط التفاعلية" للمشاريع والمخططات لتسهيل الاطلاع ومعرفة مواقع ومميزات الوحدات والأراضي بطريقة تفاعلية.

وتمكّن "سكني" منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى أبريل الماضي من خدمة أكثر من 90 ألف أسرة سعودية استفادت من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة، بينها 66,651 أسرة سكنت منازلها، كما يستعرض "سكني" عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني أكثر من 143 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة ما بين وحدات سكنية (شقق، فلل، تاون هاوس) ضمن 97 مشروعًا، ونحو 223 مخططًا سكنيًّا تضم أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني".

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