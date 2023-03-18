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مؤسسة النقد: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية لثلاث حالات

في إطار تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" مراعاة للظروف الحالية

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوماً وفق حالات محددة. وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وحدّدت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات / تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي "مدى"، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تعليق تجميد حسابات العملاء البنكية إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد

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مؤسسة النقد: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية لثلاث حالات
سبق

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوماً وفق حالات محددة. وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وحدّدت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات / تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي "مدى"، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:21 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:34 PM

مؤسسة النقد: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية لثلاث حالات

في إطار تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" مراعاة للظروف الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوماً وفق حالات محددة. وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وحدّدت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات / تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي "مدى"، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

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