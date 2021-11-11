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السجن 10 سنوات لإيراني بسبب توقيعه على رسالة تطالب باستقالة خامنئي

أبلغ بالحكم وهو بالمعتقل.. وتم رفعه للمحكمة دون السماح له بتوكيل محامي

أفادت وكالة أنباء "هرانا " الناطقة باسم جمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة مشهد قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات غير قابلة للطعن ضد الكاتب والناشط والمعلم عباس واحديان شاهرودي، بسبب توقيعه على رسالة جماعية من 14 ناشطاً بارزاً تطالب باستقالة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رفض طلب الاستئناف حيث أصبح الحكم الصادر بحقه قطعياً وقد أبلغ به وهو في المعتقل، حيث تعود حيثيات القضية إلى عام 2019 حينما اعتقل شاهرودي بتهمة "تشكيل تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد ".

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 70 يوماً على اعتقال عباس واحديان شاهرودي وتشكيل ملف جديد لقضيته تم رفعه إلى محكمة مشهد دون أن يُتم حتى الآن السماح بتوكيل محامي وفق ما أفادت وكالة "هرانا ".

وأشار التقرير إلى أن الحالة الصحية لهذا الناشط المعتقل في إحدى الزنزانات الانفرادية التابعة لمركز استخبارات مشهد متدهورة حيث لم يتم السماح بإدخال الدواء له، وفق العربية نت.

وكان عباس واحديان شاهرودي قد اعتقل أول مرة من قبل الاستخبارات الإيرانية في مدينة "رضوان شهر " في 1 سبتمبر من عام 2019 وتم إطلاق سراحه بكفالة في يوليو 2020 قبل اعتقاله مجدداً في أغسطس الماضي.

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السجن 10 سنوات لإيراني بسبب توقيعه على رسالة تطالب باستقالة خامنئي
سبق

أفادت وكالة أنباء "هرانا " الناطقة باسم جمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة مشهد قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات غير قابلة للطعن ضد الكاتب والناشط والمعلم عباس واحديان شاهرودي، بسبب توقيعه على رسالة جماعية من 14 ناشطاً بارزاً تطالب باستقالة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رفض طلب الاستئناف حيث أصبح الحكم الصادر بحقه قطعياً وقد أبلغ به وهو في المعتقل، حيث تعود حيثيات القضية إلى عام 2019 حينما اعتقل شاهرودي بتهمة "تشكيل تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد ".

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 70 يوماً على اعتقال عباس واحديان شاهرودي وتشكيل ملف جديد لقضيته تم رفعه إلى محكمة مشهد دون أن يُتم حتى الآن السماح بتوكيل محامي وفق ما أفادت وكالة "هرانا ".

وأشار التقرير إلى أن الحالة الصحية لهذا الناشط المعتقل في إحدى الزنزانات الانفرادية التابعة لمركز استخبارات مشهد متدهورة حيث لم يتم السماح بإدخال الدواء له، وفق العربية نت.

وكان عباس واحديان شاهرودي قد اعتقل أول مرة من قبل الاستخبارات الإيرانية في مدينة "رضوان شهر " في 1 سبتمبر من عام 2019 وتم إطلاق سراحه بكفالة في يوليو 2020 قبل اعتقاله مجدداً في أغسطس الماضي.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
12:43 AM

السجن 10 سنوات لإيراني بسبب توقيعه على رسالة تطالب باستقالة خامنئي

أبلغ بالحكم وهو بالمعتقل.. وتم رفعه للمحكمة دون السماح له بتوكيل محامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أنباء "هرانا " الناطقة باسم جمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة مشهد قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات غير قابلة للطعن ضد الكاتب والناشط والمعلم عباس واحديان شاهرودي، بسبب توقيعه على رسالة جماعية من 14 ناشطاً بارزاً تطالب باستقالة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رفض طلب الاستئناف حيث أصبح الحكم الصادر بحقه قطعياً وقد أبلغ به وهو في المعتقل، حيث تعود حيثيات القضية إلى عام 2019 حينما اعتقل شاهرودي بتهمة "تشكيل تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد ".

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 70 يوماً على اعتقال عباس واحديان شاهرودي وتشكيل ملف جديد لقضيته تم رفعه إلى محكمة مشهد دون أن يُتم حتى الآن السماح بتوكيل محامي وفق ما أفادت وكالة "هرانا ".

وأشار التقرير إلى أن الحالة الصحية لهذا الناشط المعتقل في إحدى الزنزانات الانفرادية التابعة لمركز استخبارات مشهد متدهورة حيث لم يتم السماح بإدخال الدواء له، وفق العربية نت.

وكان عباس واحديان شاهرودي قد اعتقل أول مرة من قبل الاستخبارات الإيرانية في مدينة "رضوان شهر " في 1 سبتمبر من عام 2019 وتم إطلاق سراحه بكفالة في يوليو 2020 قبل اعتقاله مجدداً في أغسطس الماضي.

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