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انفجار في محطة كهرباء بمخطط الشرائع.. ولا إصابات

سماع دوي قوي وانقطاع الخدمة عن عددٍ من المنازل

دوى دوي انفجار قبل قليل في إحدى محطات الكهرباء بمخطط 7 بالشرائع أعقبه وميض قوي للغاية تسبب في قطع الكهرباء عن عددٍ من المنازل.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، واستخدمت الرغوة لتخفيف الحرارة والدخان المنبعث من محطة الكهرباء، والذي تسبب به تسرب المياه إلى داخل المحطة.

وبحسب شاهد عيان تزامن مروره بجانب المحطة وقت وقوع الانفجار، فإن صوت الانفجار الذي وقع بالمحطة والوميض الذي أحدثه كان قويًا للغاية لدرجة أنه امتد إلى أمتار عدة دون أن يتعرض لأذى.

وباشرت فرقة طوارئ تابعة لشركة الكهرباء بدورها الموقع لتقييم الوضع.

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انفجار في محطة كهرباء بمخطط الشرائع.. ولا إصابات
سبق

دوى دوي انفجار قبل قليل في إحدى محطات الكهرباء بمخطط 7 بالشرائع أعقبه وميض قوي للغاية تسبب في قطع الكهرباء عن عددٍ من المنازل.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، واستخدمت الرغوة لتخفيف الحرارة والدخان المنبعث من محطة الكهرباء، والذي تسبب به تسرب المياه إلى داخل المحطة.

وبحسب شاهد عيان تزامن مروره بجانب المحطة وقت وقوع الانفجار، فإن صوت الانفجار الذي وقع بالمحطة والوميض الذي أحدثه كان قويًا للغاية لدرجة أنه امتد إلى أمتار عدة دون أن يتعرض لأذى.

وباشرت فرقة طوارئ تابعة لشركة الكهرباء بدورها الموقع لتقييم الوضع.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:48 PM

انفجار في محطة كهرباء بمخطط الشرائع.. ولا إصابات

سماع دوي قوي وانقطاع الخدمة عن عددٍ من المنازل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,410

دوى دوي انفجار قبل قليل في إحدى محطات الكهرباء بمخطط 7 بالشرائع أعقبه وميض قوي للغاية تسبب في قطع الكهرباء عن عددٍ من المنازل.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، واستخدمت الرغوة لتخفيف الحرارة والدخان المنبعث من محطة الكهرباء، والذي تسبب به تسرب المياه إلى داخل المحطة.

وبحسب شاهد عيان تزامن مروره بجانب المحطة وقت وقوع الانفجار، فإن صوت الانفجار الذي وقع بالمحطة والوميض الذي أحدثه كان قويًا للغاية لدرجة أنه امتد إلى أمتار عدة دون أن يتعرض لأذى.

وباشرت فرقة طوارئ تابعة لشركة الكهرباء بدورها الموقع لتقييم الوضع.

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