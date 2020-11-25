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بالفيديو.. ظهور "الماماتوس" في سماء الأرجنتين

تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة

أثارت ظاهرة مناخية غير عادية، دهشة وإعجاب السكان في الأرجنتين، بعد ظهور "الماماتوس" في سماء البلاد الأسبوع الماضي، حسب ما رصدته مقاطع فيديو.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن السماء الملبدة بالغيوم في الأرجنتين امتلأت الأسبوع الماضي بسحب نادرة يطلق عليها سحب "ماماتوس".

وأظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية السحبَ الرمادية وكأنها فقاعات أو كرات عملاقة من الصوف القطني.

ويقول خبراء إنه رغم جمال هذا النوع من السحاب؛ إلا أن تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة؛ وهو ما حدث بالفعل في الأرجنتين، السبت الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

ولاقت السحب النادرة في الأرجنتين إعجاب السكان، وقال أحدهم على حسابه بمنصة "تويتر": "هذه أجمل الغيوم التي رأيتها على الإطلاق".

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بالفيديو.. ظهور "الماماتوس" في سماء الأرجنتين
سبق

أثارت ظاهرة مناخية غير عادية، دهشة وإعجاب السكان في الأرجنتين، بعد ظهور "الماماتوس" في سماء البلاد الأسبوع الماضي، حسب ما رصدته مقاطع فيديو.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن السماء الملبدة بالغيوم في الأرجنتين امتلأت الأسبوع الماضي بسحب نادرة يطلق عليها سحب "ماماتوس".

وأظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية السحبَ الرمادية وكأنها فقاعات أو كرات عملاقة من الصوف القطني.

ويقول خبراء إنه رغم جمال هذا النوع من السحاب؛ إلا أن تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة؛ وهو ما حدث بالفعل في الأرجنتين، السبت الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

ولاقت السحب النادرة في الأرجنتين إعجاب السكان، وقال أحدهم على حسابه بمنصة "تويتر": "هذه أجمل الغيوم التي رأيتها على الإطلاق".

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
09:41 AM

بالفيديو.. ظهور "الماماتوس" في سماء الأرجنتين

تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة

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أيمن حسن - الرياض
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أثارت ظاهرة مناخية غير عادية، دهشة وإعجاب السكان في الأرجنتين، بعد ظهور "الماماتوس" في سماء البلاد الأسبوع الماضي، حسب ما رصدته مقاطع فيديو.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن السماء الملبدة بالغيوم في الأرجنتين امتلأت الأسبوع الماضي بسحب نادرة يطلق عليها سحب "ماماتوس".

وأظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية السحبَ الرمادية وكأنها فقاعات أو كرات عملاقة من الصوف القطني.

ويقول خبراء إنه رغم جمال هذا النوع من السحاب؛ إلا أن تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة؛ وهو ما حدث بالفعل في الأرجنتين، السبت الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

ولاقت السحب النادرة في الأرجنتين إعجاب السكان، وقال أحدهم على حسابه بمنصة "تويتر": "هذه أجمل الغيوم التي رأيتها على الإطلاق".

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