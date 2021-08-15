النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، برنامجها التثقيفي "تحدي مدن تك أونلاين" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطلاب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه؛ وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى "مدن تك" في إطار برامج "مدن" للمسؤولية الاجتماعية، بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة.

وبيّن أن مشروع "مدن تك" يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضيًّا تستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية؛ كون هذه التقنيات إحدى المتغيرات الجذرية المؤثرة في مستقبل الوظائف، والمكونات الرئيسية لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال العبدالكريم: "التزامًا بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا"، تم إطلاق منصة "مدن تك أونلاين" بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العمرية بين 9 و14 عامًا"؛ مشيرًا إلى أن المستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات افتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركًا أسبوعيًّا بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 فائزين كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد بأن منصة "مدن تك" أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي، وإقامة المشاريع من المنزل؛ فضلًا عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لاستعراض المحتوى المصمم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأضاف أنه يوجد لقاءات لمجموعة مميزة من الأطفال لنقل تجاربهم وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل (الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي).

وبيّن أن مشروع "مدن تك" بشكل عام يعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المبتكرة على مستوى المملكة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030؛ كونه يستهدف الارتقاء بوعي أبنائنا وبناتنا الطلاب في هذه السن المبكرة، وتعريفهم بمفاهيم الصناعة الحديثة، والمقومات الاقتصادية، ومعاني التنمية المستدامة.

واستعرض العبدالكريم، أبرز المخرجات التي يسعى إليها برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" ومنها تطوير المعرفة حول "مدن" ومستقبل الصناعة، والإسهام في تعريف برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وتعزيز مهارات استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار الإجازة الصيفية بصورة جيدة لدى الطلاب والطالبات.

وأفاد بأن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى؛ تستهدف عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في تقديم الخدمات المبتكرة على أسس وثوابت علمية متطورة بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتنمية المجتمع المحيط.

يُذكر أن التسجيل في التحديات، يتطلب الدخول على رابط منصة تحدي مدن تك أونلاين، واتباع الخطوات المذكورة في الموقع؛ على أن تبدأ المراحل بعد استلام رمز التفعيل من خلال البريد الإلكتروني.

ويقع مركز "مدن تك" على بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ حيث شهدت إطلاق النسخة الأولى من مشروع "مدن تك" عام 2019م بمشاركة 1200 طالب وطالبة من سن 6- 14 عامًا من 20 مدرسة حكومية وأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، برنامجها التثقيفي "تحدي مدن تك أونلاين" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطلاب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه؛ وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى "مدن تك" في إطار برامج "مدن" للمسؤولية الاجتماعية، بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة.

وبيّن أن مشروع "مدن تك" يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضيًّا تستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية؛ كون هذه التقنيات إحدى المتغيرات الجذرية المؤثرة في مستقبل الوظائف، والمكونات الرئيسية لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال العبدالكريم: "التزامًا بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا"، تم إطلاق منصة "مدن تك أونلاين" بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العمرية بين 9 و14 عامًا"؛ مشيرًا إلى أن المستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات افتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركًا أسبوعيًّا بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 فائزين كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد بأن منصة "مدن تك" أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي، وإقامة المشاريع من المنزل؛ فضلًا عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لاستعراض المحتوى المصمم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأضاف أنه يوجد لقاءات لمجموعة مميزة من الأطفال لنقل تجاربهم وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل (الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي).

وبيّن أن مشروع "مدن تك" بشكل عام يعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المبتكرة على مستوى المملكة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030؛ كونه يستهدف الارتقاء بوعي أبنائنا وبناتنا الطلاب في هذه السن المبكرة، وتعريفهم بمفاهيم الصناعة الحديثة، والمقومات الاقتصادية، ومعاني التنمية المستدامة.

واستعرض العبدالكريم، أبرز المخرجات التي يسعى إليها برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" ومنها تطوير المعرفة حول "مدن" ومستقبل الصناعة، والإسهام في تعريف برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وتعزيز مهارات استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار الإجازة الصيفية بصورة جيدة لدى الطلاب والطالبات.

وأفاد بأن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى؛ تستهدف عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في تقديم الخدمات المبتكرة على أسس وثوابت علمية متطورة بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتنمية المجتمع المحيط.

يُذكر أن التسجيل في التحديات، يتطلب الدخول على رابط منصة تحدي مدن تك أونلاين، واتباع الخطوات المذكورة في الموقع؛ على أن تبدأ المراحل بعد استلام رمز التفعيل من خلال البريد الإلكتروني.

ويقع مركز "مدن تك" على بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ حيث شهدت إطلاق النسخة الأولى من مشروع "مدن تك" عام 2019م بمشاركة 1200 طالب وطالبة من سن 6- 14 عامًا من 20 مدرسة حكومية وأهلية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
02:48 PM

"مدن" تطلق "تحدي مدن تك أونلاين" لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
223

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، برنامجها التثقيفي "تحدي مدن تك أونلاين" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطلاب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه؛ وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى "مدن تك" في إطار برامج "مدن" للمسؤولية الاجتماعية، بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة.

وبيّن أن مشروع "مدن تك" يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضيًّا تستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية؛ كون هذه التقنيات إحدى المتغيرات الجذرية المؤثرة في مستقبل الوظائف، والمكونات الرئيسية لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال العبدالكريم: "التزامًا بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا"، تم إطلاق منصة "مدن تك أونلاين" بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العمرية بين 9 و14 عامًا"؛ مشيرًا إلى أن المستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات افتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركًا أسبوعيًّا بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 فائزين كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد بأن منصة "مدن تك" أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي، وإقامة المشاريع من المنزل؛ فضلًا عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لاستعراض المحتوى المصمم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأضاف أنه يوجد لقاءات لمجموعة مميزة من الأطفال لنقل تجاربهم وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل (الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي).

وبيّن أن مشروع "مدن تك" بشكل عام يعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المبتكرة على مستوى المملكة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030؛ كونه يستهدف الارتقاء بوعي أبنائنا وبناتنا الطلاب في هذه السن المبكرة، وتعريفهم بمفاهيم الصناعة الحديثة، والمقومات الاقتصادية، ومعاني التنمية المستدامة.

واستعرض العبدالكريم، أبرز المخرجات التي يسعى إليها برنامج "تحدي مدن تك أونلاين" ومنها تطوير المعرفة حول "مدن" ومستقبل الصناعة، والإسهام في تعريف برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وتعزيز مهارات استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار الإجازة الصيفية بصورة جيدة لدى الطلاب والطالبات.

وأفاد بأن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى؛ تستهدف عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في تقديم الخدمات المبتكرة على أسس وثوابت علمية متطورة بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتنمية المجتمع المحيط.

يُذكر أن التسجيل في التحديات، يتطلب الدخول على رابط منصة تحدي مدن تك أونلاين، واتباع الخطوات المذكورة في الموقع؛ على أن تبدأ المراحل بعد استلام رمز التفعيل من خلال البريد الإلكتروني.

ويقع مركز "مدن تك" على بحيرة "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ حيث شهدت إطلاق النسخة الأولى من مشروع "مدن تك" عام 2019م بمشاركة 1200 طالب وطالبة من سن 6- 14 عامًا من 20 مدرسة حكومية وأهلية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة