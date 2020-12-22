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توقيع اتفاقية لانضمام "موهبة" للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

"السدحان": نسعى إلى ‎إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع لبناء قادة المستقبل

أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والأبداع "موهبة" اليوم اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لانضمام "موهبة" إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وبهذا تعد "موهبة" أحد المراكز الـ(26) للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).
وقع الاتفاقية نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان, ونائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.
وأكد الدكتور السدحان أن المؤسسة تسعى إلى ‎إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل, مشيراً إلى أن "موهبة" وجدت أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، التي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
وبيّن أن الهدف من الانضمام لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية يحقق الأهداف السامية لـ"موهبة" وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها، ومن أهمها المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، والبحث في التقنية السابقة، والإسهام في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها، والمشاركة في تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية التي يقوم بها طلبة موهبة خلال المسابقات المحلية والدولية, إضافة إلى خدمات إرشادية أخرى وداعمة مصممة حسب احتياجات طلبة ومنسوبي موهبة ومن أهمها الإرشاد والتوجيه بشأن الملكية الفكرية بما يسهم في تمكين عملية الابتكار ككل، من ولادة الفكرة إلى تسويق المنتج المحمي ببراءة الاختراع، والإرشاد والتوجيه بحقوق الملكية الفكرية، مثل استخدام براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف.
من جانبه رحب المهندس السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية التي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والأبداع موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية لانضمام "موهبة" للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية
سبق

أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والأبداع "موهبة" اليوم اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لانضمام "موهبة" إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وبهذا تعد "موهبة" أحد المراكز الـ(26) للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).
وقع الاتفاقية نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان, ونائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.
وأكد الدكتور السدحان أن المؤسسة تسعى إلى ‎إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل, مشيراً إلى أن "موهبة" وجدت أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، التي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
وبيّن أن الهدف من الانضمام لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية يحقق الأهداف السامية لـ"موهبة" وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها، ومن أهمها المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، والبحث في التقنية السابقة، والإسهام في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها، والمشاركة في تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية التي يقوم بها طلبة موهبة خلال المسابقات المحلية والدولية, إضافة إلى خدمات إرشادية أخرى وداعمة مصممة حسب احتياجات طلبة ومنسوبي موهبة ومن أهمها الإرشاد والتوجيه بشأن الملكية الفكرية بما يسهم في تمكين عملية الابتكار ككل، من ولادة الفكرة إلى تسويق المنتج المحمي ببراءة الاختراع، والإرشاد والتوجيه بحقوق الملكية الفكرية، مثل استخدام براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف.
من جانبه رحب المهندس السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية التي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
05:36 PM

توقيع اتفاقية لانضمام "موهبة" للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

"السدحان": نسعى إلى ‎إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع لبناء قادة المستقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والأبداع "موهبة" اليوم اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لانضمام "موهبة" إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وبهذا تعد "موهبة" أحد المراكز الـ(26) للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).
وقع الاتفاقية نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان, ونائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.
وأكد الدكتور السدحان أن المؤسسة تسعى إلى ‎إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل, مشيراً إلى أن "موهبة" وجدت أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، التي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
وبيّن أن الهدف من الانضمام لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية يحقق الأهداف السامية لـ"موهبة" وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها، ومن أهمها المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، والبحث في التقنية السابقة، والإسهام في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها، والمشاركة في تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية التي يقوم بها طلبة موهبة خلال المسابقات المحلية والدولية, إضافة إلى خدمات إرشادية أخرى وداعمة مصممة حسب احتياجات طلبة ومنسوبي موهبة ومن أهمها الإرشاد والتوجيه بشأن الملكية الفكرية بما يسهم في تمكين عملية الابتكار ككل، من ولادة الفكرة إلى تسويق المنتج المحمي ببراءة الاختراع، والإرشاد والتوجيه بحقوق الملكية الفكرية، مثل استخدام براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف.
من جانبه رحب المهندس السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية التي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.

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