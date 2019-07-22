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ضمك يتعاقد مع هداف الدوري المغربي

أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس.

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ضمك يتعاقد مع هداف الدوري المغربي
سبق

أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
01:19 AM

ضمك يتعاقد مع هداف الدوري المغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس.

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