العاملون في مشروع إجازتي 4 يطالبون وزير التعليم بصرف مكافآتهم

مضى عليها أكثر من 7 أشهر من تاريخ نهاية عملهم دون أسباب واضحة

تذمر العاملون في برنامج مشروع إجازتي (4) لصيف العام الماضي 1440هـ، والذي يتكون من فريق عمل يتضمن مديري ومشرفي المسارات والموظفين الإداريين والعمال وحراس الأمن، من تأخر صرف مكافآتهم والتي مضى عليها أكثر من 7 أشهر من تاريخ نهاية العمل في الأندية الموسمية 22 ذي القعدة لعام 1440هـ، دون معرفة أسباب التأخير، البرنامج يستهدف جميع طلاب التعليم العام من مختلف المراحل التعليمية بهدف استغلال وقت الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال تقديم أنشطة ترفيهية.

ووفقاً للعاملين يؤكدون أن برنامج إجازاتي4 يتكون من أربعة مسارات رئيسة (الترفيهي ـ التطوعي ـ السياحي ـ التقني ) عبر الأندية الموسمية التي اعتمدتها إدارات التعليم في كل منطقة ومحافظة، والتي بدأ العمل فيها من تاريخ 23-8-1440هـ حتى تاريخ 22-11-1440هـ.

وأضاف العاملون في برنامج مشروع إجازتي (4) أنهم ضحوا بأوقاتهم وأوقات أطفالهم خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال عملهم في الأندية الموسمية.

وعبر "سبق " طالب مديرو الأندية الموسمية والمشرفون والإداريون والعمال وحراس الأمن في مشروع إجازتي (4) وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالالتفاف إلى مطالبهم من خلال سرعة صرف مكافآتهم المتأخرة والتي مضى عليها أكثر من 7 أشهر، حيث إن الأغلبية عليه التزامات عائلية وكان ينتظر المكافآت بفارغ الصبر.