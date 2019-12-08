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61 حالة تسمم الحصيلة الأولية لمطعم بحر "أبوسكينة"

ضبط 9 عمال بينهم اثنان مجهولي الهوية

أكدت مصادر "سبق" أن عدد حالات التسمم بمطعم بحر أبو سكينة، غرب عسير، بلغ 61 حالة من الجنسين والأطفال، بعد تناولهم وجبات من المطعم المعني بالحادثة .

وقالت المصادر: إنه "بمباشرة المطعم تم ضبط 9 عمال، بينهم اثنان مجهولي الهوية يعملان بصفة مخالفة ولا يحملان إقامات".

ولا تزال الكوادر الطبية بمستشفى محايل تواصل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق، وسط جهود كبيرة يبذلها العاملون بالمستشفى .

تسمم بحر أبو سكينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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61 حالة تسمم الحصيلة الأولية لمطعم بحر "أبوسكينة"
سبق

أكدت مصادر "سبق" أن عدد حالات التسمم بمطعم بحر أبو سكينة، غرب عسير، بلغ 61 حالة من الجنسين والأطفال، بعد تناولهم وجبات من المطعم المعني بالحادثة .

وقالت المصادر: إنه "بمباشرة المطعم تم ضبط 9 عمال، بينهم اثنان مجهولي الهوية يعملان بصفة مخالفة ولا يحملان إقامات".

ولا تزال الكوادر الطبية بمستشفى محايل تواصل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق، وسط جهود كبيرة يبذلها العاملون بالمستشفى .

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:42 PM

61 حالة تسمم الحصيلة الأولية لمطعم بحر "أبوسكينة"

ضبط 9 عمال بينهم اثنان مجهولي الهوية

A A A
محمد طيران - عسير
6
4,251

أكدت مصادر "سبق" أن عدد حالات التسمم بمطعم بحر أبو سكينة، غرب عسير، بلغ 61 حالة من الجنسين والأطفال، بعد تناولهم وجبات من المطعم المعني بالحادثة .

وقالت المصادر: إنه "بمباشرة المطعم تم ضبط 9 عمال، بينهم اثنان مجهولي الهوية يعملان بصفة مخالفة ولا يحملان إقامات".

ولا تزال الكوادر الطبية بمستشفى محايل تواصل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق، وسط جهود كبيرة يبذلها العاملون بالمستشفى .

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