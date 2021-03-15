أكبر حصيلة منذ بداية العام.. "كورونا" يصيب 15.503 أتراك في يوم واحد
الفيروس أودى بحياة 63 مريضًا بالمدة نفسها
أفادت وزارة الصحة التركية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 15.503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت وزارة الصحية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء بلغت مليونين و894 ألفًا و893 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أنها سجلت 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29.552 حالة.
أكبر حصيلة منذ بداية العام.. "كورونا" يصيب 15.503 أتراك في يوم واحد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-15
أفادت وزارة الصحة التركية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 15.503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت وزارة الصحية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء بلغت مليونين و894 ألفًا و893 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أنها سجلت 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29.552 حالة.
15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:51 PM
أكبر حصيلة منذ بداية العام.. "كورونا" يصيب 15.503 أتراك في يوم واحد
الفيروس أودى بحياة 63 مريضًا بالمدة نفسها
أفادت وزارة الصحة التركية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 15.503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت وزارة الصحية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء بلغت مليونين و894 ألفًا و893 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أنها سجلت 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29.552 حالة.