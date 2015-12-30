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"المسعود" يطالب إعلاميي وداي الدواسر بتكثيف جهودهم بتغطيات رالي داكار

لاستغلال تواجد المشاركين بالسباق العالمي وتعريفهم بالمقومات السياحية والثقافية

عقد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه، اجتماعًا بممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحف المحلية بالمحافظة؛ لمناقشة دور تلك الوسائل خلال تواجد المشاركين في رالي داكار السعودية 2021 بالمحافظة.

وأوضح المسعود أن هذا السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3- 15 يناير المقبل 2021م، هو فرصة لتعريف المشاركين من أنحاء العالم بمقومات وادي الدواسر السياحية والثقافية والاقتصادية.

وأكد أن وسائل الإعلام أصبحت اليوم أحد أهم المصادر المهمة في توجيه وتثقيف أي مجتمع؛ لما لها من تأثير كبير في جماهير المتلقين؛ وهو ما أكسبها بالتجربة المساهَمة الفاعلة في تشكيل ملامح المجتمعات.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للرالي، قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل المسار الجديد لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة؛ ليقطع مسافة تبلغ 7646كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس المملكة، مرورًا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، وصولًا إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، في 15 يناير المقبل.

ويتخلل السباق يوم لراحة السائقين والفِرَق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل، ويبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسعود" يطالب إعلاميي وداي الدواسر بتكثيف جهودهم بتغطيات رالي داكار
سبق

عقد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه، اجتماعًا بممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحف المحلية بالمحافظة؛ لمناقشة دور تلك الوسائل خلال تواجد المشاركين في رالي داكار السعودية 2021 بالمحافظة.

وأوضح المسعود أن هذا السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3- 15 يناير المقبل 2021م، هو فرصة لتعريف المشاركين من أنحاء العالم بمقومات وادي الدواسر السياحية والثقافية والاقتصادية.

وأكد أن وسائل الإعلام أصبحت اليوم أحد أهم المصادر المهمة في توجيه وتثقيف أي مجتمع؛ لما لها من تأثير كبير في جماهير المتلقين؛ وهو ما أكسبها بالتجربة المساهَمة الفاعلة في تشكيل ملامح المجتمعات.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للرالي، قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل المسار الجديد لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة؛ ليقطع مسافة تبلغ 7646كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس المملكة، مرورًا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، وصولًا إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، في 15 يناير المقبل.

ويتخلل السباق يوم لراحة السائقين والفِرَق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل، ويبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:37 PM

"المسعود" يطالب إعلاميي وداي الدواسر بتكثيف جهودهم بتغطيات رالي داكار

لاستغلال تواجد المشاركين بالسباق العالمي وتعريفهم بالمقومات السياحية والثقافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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عقد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، في مكتبه، اجتماعًا بممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحف المحلية بالمحافظة؛ لمناقشة دور تلك الوسائل خلال تواجد المشاركين في رالي داكار السعودية 2021 بالمحافظة.

وأوضح المسعود أن هذا السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3- 15 يناير المقبل 2021م، هو فرصة لتعريف المشاركين من أنحاء العالم بمقومات وادي الدواسر السياحية والثقافية والاقتصادية.

وأكد أن وسائل الإعلام أصبحت اليوم أحد أهم المصادر المهمة في توجيه وتثقيف أي مجتمع؛ لما لها من تأثير كبير في جماهير المتلقين؛ وهو ما أكسبها بالتجربة المساهَمة الفاعلة في تشكيل ملامح المجتمعات.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للرالي، قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل المسار الجديد لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة؛ ليقطع مسافة تبلغ 7646كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس المملكة، مرورًا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، وصولًا إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، في 15 يناير المقبل.

ويتخلل السباق يوم لراحة السائقين والفِرَق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل، ويبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة.

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