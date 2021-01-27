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صحيفة "بولندية" .. الشرط الجزائي في عقد "ادريان" لن يعوق  انضمامه لـ "الأهلي"

عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.

وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .

ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.

الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ سبق أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.


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صحيفة "بولندية" .. الشرط الجزائي في عقد "ادريان" لن يعوق  انضمامه لـ "الأهلي"
سبق

عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.

وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .

ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.

الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ سبق أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.


27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:11 PM

صحيفة "بولندية" .. الشرط الجزائي في عقد "ادريان" لن يعوق  انضمامه لـ "الأهلي"

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محمد السيّد - الرياض
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1,012

عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.

وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .

ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.

الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ سبق أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.


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