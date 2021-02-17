النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع

قال: خطوة مهمة لتمكينهم من الوصول إلى التمويل المالي.. إحدى ثمار رؤية 2030

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي؛ أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع.

وقال عبر حسابه في تويتر: بحمد الله وتوفيقه، صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع
سبق

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي؛ أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع.

وقال عبر حسابه في تويتر: بحمد الله وتوفيقه، صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:39 AM

القصبي عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يحقّق الاستقرار والنمو لهذا القطاع

قال: خطوة مهمة لتمكينهم من الوصول إلى التمويل المالي.. إحدى ثمار رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
271

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي؛ أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع.

وقال عبر حسابه في تويتر: بحمد الله وتوفيقه، صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة