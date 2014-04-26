النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة
سبق

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:45 PM

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,311

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,386
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة