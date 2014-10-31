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كورونا.. المكسيك تسجّل 6 آلاف إصابة جديدة و516 وفاة

في يوم واحد.. 150 حالة في نيجيريا و33 بالصين

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم، إنها سجّلت ستة آلاف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و516 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918811 إصابة و91289 وفاة.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت الصين على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة 33 حالة إصابة جديدة من جرّاء عدوى (كوفيد-19).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 27 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وإن ست حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 85 ألفاً و973 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 62521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1141 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. المكسيك تسجّل 6 آلاف إصابة جديدة و516 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم، إنها سجّلت ستة آلاف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و516 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918811 إصابة و91289 وفاة.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت الصين على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة 33 حالة إصابة جديدة من جرّاء عدوى (كوفيد-19).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 27 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وإن ست حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 85 ألفاً و973 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 62521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1141 حالة وفاة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
10:19 AM

كورونا.. المكسيك تسجّل 6 آلاف إصابة جديدة و516 وفاة

في يوم واحد.. 150 حالة في نيجيريا و33 بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم، إنها سجّلت ستة آلاف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و516 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918811 إصابة و91289 وفاة.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت الصين على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة 33 حالة إصابة جديدة من جرّاء عدوى (كوفيد-19).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 27 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وإن ست حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 85 ألفاً و973 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 62521 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1141 حالة وفاة.

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