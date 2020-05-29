النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد المعدّة من وزارة الصحة

"كورونا" يواصل انتشاره بـ"رنية" ويعلن إصابة 5 في تجمّعات "العيد"

لليوم الثالث في تقرير حالات "الصحة".. وتحذيرات من خطورة مخالفة التعليمات

تواصل محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لتصل إلى 5 حالات، في اليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية، وغابت عن التقارير اليومية لوزارة الصحة.

وشهد تقرير وزارة الصحة اليوم عن الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ إعلان 3 حالات مصابة في محافظة رنية، وسط تحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمعات وتسبّبها في نقل العدوى بطرق سريعة.

من جانبهم تناقل أهالي "رنية" ارتفاع معدّل الإصابة في المحافظة، وأتبعوا ذلك برسائل توعوية وتحذيرية من خطورة التجمّعات والمصافحة، بعد رفع الجهات المعنية قرار المنع الكلي والعودة للقرار الجزئي.

يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة رنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كورونا" يواصل انتشاره بـ"رنية" ويعلن إصابة 5 في تجمّعات "العيد"
سبق

تواصل محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لتصل إلى 5 حالات، في اليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية، وغابت عن التقارير اليومية لوزارة الصحة.

وشهد تقرير وزارة الصحة اليوم عن الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ إعلان 3 حالات مصابة في محافظة رنية، وسط تحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمعات وتسبّبها في نقل العدوى بطرق سريعة.

من جانبهم تناقل أهالي "رنية" ارتفاع معدّل الإصابة في المحافظة، وأتبعوا ذلك برسائل توعوية وتحذيرية من خطورة التجمّعات والمصافحة، بعد رفع الجهات المعنية قرار المنع الكلي والعودة للقرار الجزئي.

يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
09:26 PM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:46 PM

"كورونا" يواصل انتشاره بـ"رنية" ويعلن إصابة 5 في تجمّعات "العيد"

لليوم الثالث في تقرير حالات "الصحة".. وتحذيرات من خطورة مخالفة التعليمات

A A A
عمر السبيعي - رنية
4
5,490

تواصل محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لتصل إلى 5 حالات، في اليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية، وغابت عن التقارير اليومية لوزارة الصحة.

وشهد تقرير وزارة الصحة اليوم عن الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ إعلان 3 حالات مصابة في محافظة رنية، وسط تحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمعات وتسبّبها في نقل العدوى بطرق سريعة.

من جانبهم تناقل أهالي "رنية" ارتفاع معدّل الإصابة في المحافظة، وأتبعوا ذلك برسائل توعوية وتحذيرية من خطورة التجمّعات والمصافحة، بعد رفع الجهات المعنية قرار المنع الكلي والعودة للقرار الجزئي.

يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,932
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,708

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة