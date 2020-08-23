النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

يحتوي على 27 سريرًا مجهزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في تجمع مستشفى المدينة المنورة اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لجميع أقسام وتخصصات المستشفى، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرًا مجهّزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تلقّاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.

المديرية العامة للشؤون الصحية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة
سبق

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في تجمع مستشفى المدينة المنورة اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لجميع أقسام وتخصصات المستشفى، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرًا مجهّزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تلقّاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:25 PM

افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

يحتوي على 27 سريرًا مجهزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
349

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في تجمع مستشفى المدينة المنورة اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لجميع أقسام وتخصصات المستشفى، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرًا مجهّزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تلقّاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,445
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,556
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة