النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأهلي" يحصل على موافقة "الوحدة" بشأن "أنسيلمو"

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد حصلت على موافقة نظيرتها في الوحدة لأجل استعارة اللاعب البرازيلي أنيسلمو لمدة موسم .

وكان البرازيلي يرغب في الرحيل نهائياً عن الفريق عقب هبوطه للدرجة الأدنى لكن إدارة الوحدة رفضت التفريط فيه إلا عن طريق الإعارة علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 .

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأهلي" يحصل على موافقة "الوحدة" بشأن "أنسيلمو"
سبق

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد حصلت على موافقة نظيرتها في الوحدة لأجل استعارة اللاعب البرازيلي أنيسلمو لمدة موسم .

وكان البرازيلي يرغب في الرحيل نهائياً عن الفريق عقب هبوطه للدرجة الأدنى لكن إدارة الوحدة رفضت التفريط فيه إلا عن طريق الإعارة علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 .

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:19 PM

"الأهلي" يحصل على موافقة "الوحدة" بشأن "أنسيلمو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
573

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد حصلت على موافقة نظيرتها في الوحدة لأجل استعارة اللاعب البرازيلي أنيسلمو لمدة موسم .

وكان البرازيلي يرغب في الرحيل نهائياً عن الفريق عقب هبوطه للدرجة الأدنى لكن إدارة الوحدة رفضت التفريط فيه إلا عن طريق الإعارة علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 .

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة