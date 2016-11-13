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شاهد.. قائد القوات البحرية يرعى حفل تخريج الدفعة 214 بمركز تدريب بجدة

قال: مؤهّلون للانضمام إلى زملائهم بميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، صباح اليوم؛ حفل تخريج 770 فردًا أساسيًّا من الدفعة 214 من طلبة مركز التدريب البحري بجدة.

وفور وصول قائد القوات البحرية إلى مقر الحفل؛ كان في استقباله قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.

وعزف سلام القائد، ثم بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى قائد المركز كلمة رحب فيها بحضور قائد القوات البحرية والوفد المرافق له، وأولياء أمور الخريجين؛ حيث قال: المركز يحتفل اليوم بتخريج دورة الفرد الأساسي رقم 214؛ حيث تلقّى الطلاب خلال فترة تواجدهم في المركز، التدريبَ والتأهيل العسكري، والذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله ثم بما تعلموه؛ ليكونوا عونًا لهم على أداء الواجب المناط بهم.

وهنّأ الطلبة الخريجين على هذا الإنجاز، مقدمًا شكره لهم على جهدهم واجتهادهم، مباركًا لأولياء أمورهم تخرجهم في هذا اليوم المبارك، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

وألقيت كلمة الخريجين، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بتشريف قائد القوات البحرية لحفل التخرج، مشيرين إلى أن هذا اليوم هو بداية لحياتهم العملية والانخراط مع مَن سبقهم من زملائهم في القوات البحرية، متسلّحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وشهد الحفل إلقاء قصيدة شعرية قبل بدء العرض العسكري، الذي أعقبه أداء الخريجين القَسَم، ثم أعلنت نتائج الدورة.

وتسلم الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين، جوائزهم من راعي الحفل، قبل التقاط الصور التذكارية.

وقد حضر الحفل قادة السفن ومديرو الأقسام وبعض القيادات من أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

قائد القوات البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. قائد القوات البحرية يرعى حفل تخريج الدفعة 214 بمركز تدريب بجدة
سبق

رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، صباح اليوم؛ حفل تخريج 770 فردًا أساسيًّا من الدفعة 214 من طلبة مركز التدريب البحري بجدة.

وفور وصول قائد القوات البحرية إلى مقر الحفل؛ كان في استقباله قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.

وعزف سلام القائد، ثم بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى قائد المركز كلمة رحب فيها بحضور قائد القوات البحرية والوفد المرافق له، وأولياء أمور الخريجين؛ حيث قال: المركز يحتفل اليوم بتخريج دورة الفرد الأساسي رقم 214؛ حيث تلقّى الطلاب خلال فترة تواجدهم في المركز، التدريبَ والتأهيل العسكري، والذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله ثم بما تعلموه؛ ليكونوا عونًا لهم على أداء الواجب المناط بهم.

وهنّأ الطلبة الخريجين على هذا الإنجاز، مقدمًا شكره لهم على جهدهم واجتهادهم، مباركًا لأولياء أمورهم تخرجهم في هذا اليوم المبارك، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

وألقيت كلمة الخريجين، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بتشريف قائد القوات البحرية لحفل التخرج، مشيرين إلى أن هذا اليوم هو بداية لحياتهم العملية والانخراط مع مَن سبقهم من زملائهم في القوات البحرية، متسلّحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وشهد الحفل إلقاء قصيدة شعرية قبل بدء العرض العسكري، الذي أعقبه أداء الخريجين القَسَم، ثم أعلنت نتائج الدورة.

وتسلم الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين، جوائزهم من راعي الحفل، قبل التقاط الصور التذكارية.

وقد حضر الحفل قادة السفن ومديرو الأقسام وبعض القيادات من أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:15 PM

شاهد.. قائد القوات البحرية يرعى حفل تخريج الدفعة 214 بمركز تدريب بجدة

قال: مؤهّلون للانضمام إلى زملائهم بميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، صباح اليوم؛ حفل تخريج 770 فردًا أساسيًّا من الدفعة 214 من طلبة مركز التدريب البحري بجدة.

وفور وصول قائد القوات البحرية إلى مقر الحفل؛ كان في استقباله قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح عبدالرحمن الفالح، وقائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعد بن أحمد الجودي، وأركانات المركز.

وعزف سلام القائد، ثم بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى قائد المركز كلمة رحب فيها بحضور قائد القوات البحرية والوفد المرافق له، وأولياء أمور الخريجين؛ حيث قال: المركز يحتفل اليوم بتخريج دورة الفرد الأساسي رقم 214؛ حيث تلقّى الطلاب خلال فترة تواجدهم في المركز، التدريبَ والتأهيل العسكري، والذي يؤهلهم للانضمام إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا البحرية، واثقين بالله ثم بما تعلموه؛ ليكونوا عونًا لهم على أداء الواجب المناط بهم.

وهنّأ الطلبة الخريجين على هذا الإنجاز، مقدمًا شكره لهم على جهدهم واجتهادهم، مباركًا لأولياء أمورهم تخرجهم في هذا اليوم المبارك، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

وألقيت كلمة الخريجين، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بتشريف قائد القوات البحرية لحفل التخرج، مشيرين إلى أن هذا اليوم هو بداية لحياتهم العملية والانخراط مع مَن سبقهم من زملائهم في القوات البحرية، متسلّحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وشهد الحفل إلقاء قصيدة شعرية قبل بدء العرض العسكري، الذي أعقبه أداء الخريجين القَسَم، ثم أعلنت نتائج الدورة.

وتسلم الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين، جوائزهم من راعي الحفل، قبل التقاط الصور التذكارية.

وقد حضر الحفل قادة السفن ومديرو الأقسام وبعض القيادات من أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

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