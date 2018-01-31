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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة

أشادت بيقظة قوات التحالف.. وقالت: اعتداء سافر وتهديد لأمن المدنيين الآمنين

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأشادت "الخارجية" بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة
سبق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأشادت "الخارجية" بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:13 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية "درون مفخخة" باتجاه المملكة

أشادت بيقظة قوات التحالف.. وقالت: اعتداء سافر وتهديد لأمن المدنيين الآمنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأشادت "الخارجية" بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الارهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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