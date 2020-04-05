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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

"المدني" دعت إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الداير بني مالك، العارضة، فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الداير بني مالك، العارضة، فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:45 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

"المدني" دعت إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الداير بني مالك، العارضة، فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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