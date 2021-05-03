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موظفو "نيوم" يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي في رمضان

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

أطلق موظفو شركة نيوم مبادرة تطوعية لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية بحقل، وجمعية البر الخيرية بمركز الخريبة.

تمثلت المبادرة في تجهيز وتوزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم.

وأكّد المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بالشركة مشاري المطيري؛ حرص الإدارة على ترك أثر إيجابي على فئات المجتمع المحلي كافة من خلال طرح مبادرات تشكّل جسر محبة ممتدّ من نيوم إلى أبناء وأسر المناطق المحيطة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة برامج دعم وتمكين المجتمع المحلي من خلال خمس ركائز تضم: التعليم والتوظيف والتمكين والمشاركة المجتمعية إضافة إلى توفير فرص عمل واعدة لأبناء المنطقة.

وقال المطيري: "هدفنا هو تقديم مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسم بالتنوع والشمولية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العطاء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة موظفينا في أعمالنا ومبادراتنا على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كما أن تفعيل مبادرات كهذه في مجالات عدة من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع المحيط بنا والذي يُعد جوهر اهتمامنا تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة والالتزام والموثوقية".

يُذكر أن نيوم أطلقت منظومة متكاملة من المبادرات الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، تضمنت برنامج نيوم لتوظيف أبناء المجتمع المحلي، والتدريب الإلكتروني والاحترافي لمهارات المستقبل، حيث تستهدف نيوم ابتعاث وتدريب ما لا يقل عن 7000 مستفيد من الجنسين خلال الفترة 2020 إلى 2025، كما تم تدريب أكثر من 1000 مستفيد على مهارات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات منذ عام 2020 حتى اليوم.

وأعلنت شركة نيوم ممثلةً في قسم المسؤولية الاجتماعية عن عقدها خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين، بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظفو "نيوم" يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي في رمضان
سبق

أطلق موظفو شركة نيوم مبادرة تطوعية لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية بحقل، وجمعية البر الخيرية بمركز الخريبة.

تمثلت المبادرة في تجهيز وتوزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم.

وأكّد المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بالشركة مشاري المطيري؛ حرص الإدارة على ترك أثر إيجابي على فئات المجتمع المحلي كافة من خلال طرح مبادرات تشكّل جسر محبة ممتدّ من نيوم إلى أبناء وأسر المناطق المحيطة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة برامج دعم وتمكين المجتمع المحلي من خلال خمس ركائز تضم: التعليم والتوظيف والتمكين والمشاركة المجتمعية إضافة إلى توفير فرص عمل واعدة لأبناء المنطقة.

وقال المطيري: "هدفنا هو تقديم مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسم بالتنوع والشمولية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العطاء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة موظفينا في أعمالنا ومبادراتنا على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كما أن تفعيل مبادرات كهذه في مجالات عدة من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع المحيط بنا والذي يُعد جوهر اهتمامنا تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة والالتزام والموثوقية".

يُذكر أن نيوم أطلقت منظومة متكاملة من المبادرات الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، تضمنت برنامج نيوم لتوظيف أبناء المجتمع المحلي، والتدريب الإلكتروني والاحترافي لمهارات المستقبل، حيث تستهدف نيوم ابتعاث وتدريب ما لا يقل عن 7000 مستفيد من الجنسين خلال الفترة 2020 إلى 2025، كما تم تدريب أكثر من 1000 مستفيد على مهارات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات منذ عام 2020 حتى اليوم.

وأعلنت شركة نيوم ممثلةً في قسم المسؤولية الاجتماعية عن عقدها خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين، بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أفراد المجتمع.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:56 PM

موظفو "نيوم" يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي في رمضان

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نيوم
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أطلق موظفو شركة نيوم مبادرة تطوعية لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية بحقل، وجمعية البر الخيرية بمركز الخريبة.

تمثلت المبادرة في تجهيز وتوزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم.

وأكّد المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بالشركة مشاري المطيري؛ حرص الإدارة على ترك أثر إيجابي على فئات المجتمع المحلي كافة من خلال طرح مبادرات تشكّل جسر محبة ممتدّ من نيوم إلى أبناء وأسر المناطق المحيطة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة برامج دعم وتمكين المجتمع المحلي من خلال خمس ركائز تضم: التعليم والتوظيف والتمكين والمشاركة المجتمعية إضافة إلى توفير فرص عمل واعدة لأبناء المنطقة.

وقال المطيري: "هدفنا هو تقديم مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسم بالتنوع والشمولية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العطاء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة موظفينا في أعمالنا ومبادراتنا على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كما أن تفعيل مبادرات كهذه في مجالات عدة من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع المحيط بنا والذي يُعد جوهر اهتمامنا تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة والالتزام والموثوقية".

يُذكر أن نيوم أطلقت منظومة متكاملة من المبادرات الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، تضمنت برنامج نيوم لتوظيف أبناء المجتمع المحلي، والتدريب الإلكتروني والاحترافي لمهارات المستقبل، حيث تستهدف نيوم ابتعاث وتدريب ما لا يقل عن 7000 مستفيد من الجنسين خلال الفترة 2020 إلى 2025، كما تم تدريب أكثر من 1000 مستفيد على مهارات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات منذ عام 2020 حتى اليوم.

وأعلنت شركة نيوم ممثلةً في قسم المسؤولية الاجتماعية عن عقدها خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين، بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أفراد المجتمع.

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