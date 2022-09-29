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شاهد.. النادي السعودي في "بيرث الأسترالية" يحتفل باليوم الوطني الـ٩١

فعاليات ومسابقات ترفيهية متنوعة بحضور عدد كبير من المبتعثين وعائلاتهم

أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني ٩١، حضره عدد كبير من المبتعثين وعائلاتهم وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

‏وأقيم الاحتفال بزيارة معرض كانقتون للاحتفالات، الذي يحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية لكل العائلة.

‏واحتوى الاحتفال على برنامج تعريفي على مسرح المعرض باللغتين العربية والإنجليزية وفعاليات ومسابقات ترفيهية متنوعة.

وألقى رئيس النادي "موسى شبير"، كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بهذه المناسبة العزيزة علينا كطلبة مبتعثين في دولة أستراليا؛ سائلًا الله عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة الخير والنماء.

وضم الاحتفال موقعًا للألعاب المتنوعة للأطفال، وسوقًا مصاحبًا شارك فيه عدد من الأسر المنتجة والأسواق المحلية.

‏بدوره أكد نائب الرئيس "ماجد سويدي"، أن هذه الاحتفالية كانت تهدف مع اعتزاز وفخر بالمبتعثين بدولتنا الغالية، إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط في المجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة في سعادة القائم بأعمال الملحقية الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. النادي السعودي في "بيرث الأسترالية" يحتفل باليوم الوطني الـ٩١
سبق

أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني ٩١، حضره عدد كبير من المبتعثين وعائلاتهم وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

‏وأقيم الاحتفال بزيارة معرض كانقتون للاحتفالات، الذي يحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية لكل العائلة.

‏واحتوى الاحتفال على برنامج تعريفي على مسرح المعرض باللغتين العربية والإنجليزية وفعاليات ومسابقات ترفيهية متنوعة.

وألقى رئيس النادي "موسى شبير"، كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بهذه المناسبة العزيزة علينا كطلبة مبتعثين في دولة أستراليا؛ سائلًا الله عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة الخير والنماء.

وضم الاحتفال موقعًا للألعاب المتنوعة للأطفال، وسوقًا مصاحبًا شارك فيه عدد من الأسر المنتجة والأسواق المحلية.

‏بدوره أكد نائب الرئيس "ماجد سويدي"، أن هذه الاحتفالية كانت تهدف مع اعتزاز وفخر بالمبتعثين بدولتنا الغالية، إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط في المجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة في سعادة القائم بأعمال الملحقية الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:27 AM

شاهد.. النادي السعودي في "بيرث الأسترالية" يحتفل باليوم الوطني الـ٩١

فعاليات ومسابقات ترفيهية متنوعة بحضور عدد كبير من المبتعثين وعائلاتهم

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عمر السبيعي - الرياض
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أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني ٩١، حضره عدد كبير من المبتعثين وعائلاتهم وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

‏وأقيم الاحتفال بزيارة معرض كانقتون للاحتفالات، الذي يحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية لكل العائلة.

‏واحتوى الاحتفال على برنامج تعريفي على مسرح المعرض باللغتين العربية والإنجليزية وفعاليات ومسابقات ترفيهية متنوعة.

وألقى رئيس النادي "موسى شبير"، كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بهذه المناسبة العزيزة علينا كطلبة مبتعثين في دولة أستراليا؛ سائلًا الله عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة الخير والنماء.

وضم الاحتفال موقعًا للألعاب المتنوعة للأطفال، وسوقًا مصاحبًا شارك فيه عدد من الأسر المنتجة والأسواق المحلية.

‏بدوره أكد نائب الرئيس "ماجد سويدي"، أن هذه الاحتفالية كانت تهدف مع اعتزاز وفخر بالمبتعثين بدولتنا الغالية، إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط في المجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة في سعادة القائم بأعمال الملحقية الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري.

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