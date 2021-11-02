بالموعد والمكان.. توجيه من أمير عسير يحدّد الحركة بعقبة ضلع باتجاه الطالع

"المرور السعودي": صدر بهدف انسيابية حركة السير وخلال موسم الشتاء

وجّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ بأن تكون حركة السير في عقبة ضلع باتجاه الطلوع فقط من النفق الثالث حتى أعلى العقبة، كل يوم جمعة من الـ (11:30 م) حتى الواحدة صباحاً، وذلك خلال موسم الشتاء.

جاء ذلك، بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ #المرور_السعودي؛ حيث صدر التوجيه بهدف انسيابية حركة السير.