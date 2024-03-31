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"ماجد عبدالله": "الهلال" كالخيل في السباق.. و"زوران" يمنعه من الانطلاق

هاجم ماجد عبدالله، أسطورة كرة القدم السابق في نادي النصر، المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش.

وقال ماجد في تصريحات فضائية عبر برنامج الوقت الأصلي:"الهلال كالخيل في السباق، يريد أن ينطلق، لكن زوران يقيده ويمنعه من الانطلاق".

وأكمل انتقاده للمدرب الهلالي قائلاً: "زوران أخطأ في إخراج قوميز؛كونه مهاجمًا هدافًا، والمهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لا يمكن أن تخرجه؛ لأنه قد يسجل في أي لحظة".

وامتدح ماجد الهلال، وقال: "الهلال من الفرق الكبيرة التي لا تتأثر بالطرد، وفي مثل هذه الحالات لن تجده يتراجع؛ والدليل أنه عاد إلىنتيجة المباراة رغم الطرد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ماجد عبدالله": "الهلال" كالخيل في السباق.. و"زوران" يمنعه من الانطلاق
سبق

هاجم ماجد عبدالله، أسطورة كرة القدم السابق في نادي النصر، المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش.

وقال ماجد في تصريحات فضائية عبر برنامج الوقت الأصلي:"الهلال كالخيل في السباق، يريد أن ينطلق، لكن زوران يقيده ويمنعه من الانطلاق".

وأكمل انتقاده للمدرب الهلالي قائلاً: "زوران أخطأ في إخراج قوميز؛كونه مهاجمًا هدافًا، والمهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لا يمكن أن تخرجه؛ لأنه قد يسجل في أي لحظة".

وامتدح ماجد الهلال، وقال: "الهلال من الفرق الكبيرة التي لا تتأثر بالطرد، وفي مثل هذه الحالات لن تجده يتراجع؛ والدليل أنه عاد إلىنتيجة المباراة رغم الطرد".

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:29 AM

"ماجد عبدالله": "الهلال" كالخيل في السباق.. و"زوران" يمنعه من الانطلاق

A A A
محمد السيّد - الرياض
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34,142

هاجم ماجد عبدالله، أسطورة كرة القدم السابق في نادي النصر، المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش.

وقال ماجد في تصريحات فضائية عبر برنامج الوقت الأصلي:"الهلال كالخيل في السباق، يريد أن ينطلق، لكن زوران يقيده ويمنعه من الانطلاق".

وأكمل انتقاده للمدرب الهلالي قائلاً: "زوران أخطأ في إخراج قوميز؛كونه مهاجمًا هدافًا، والمهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لا يمكن أن تخرجه؛ لأنه قد يسجل في أي لحظة".

وامتدح ماجد الهلال، وقال: "الهلال من الفرق الكبيرة التي لا تتأثر بالطرد، وفي مثل هذه الحالات لن تجده يتراجع؛ والدليل أنه عاد إلىنتيجة المباراة رغم الطرد".

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