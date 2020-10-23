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الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك

في اليوم الثاني من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل مساء اليوم الجمعة لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة .

حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة (6:05) ، ويتواجه الفيصلي مع الباطن (7:55) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويحل ضمك ضيفاً على القادسية (5:40) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاءي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك
سبق

تستكمل مساء اليوم الجمعة لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة .

حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة (6:05) ، ويتواجه الفيصلي مع الباطن (7:55) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويحل ضمك ضيفاً على القادسية (5:40) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاءي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:31 AM

الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك

في اليوم الثاني من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل مساء اليوم الجمعة لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات مثيرة .

حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة (6:05) ، ويتواجه الفيصلي مع الباطن (7:55) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويحل ضمك ضيفاً على القادسية (5:40) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاءي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

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