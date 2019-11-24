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"إتقان" تحتفي بتدشين هويتها الجديدة ومقرها في ليلة "عرس الرياض العقاري"

"الرشيد": حققنا خلال 15 عامًا نجاحات لافتة جعلت من شركتنا رقمًا عقاريًّا عالميًّا

أقامت شركة إتقان العقارية مساء اليوم الأربعاء حفلاً بمناسبة تدشين هويتها ومقرها الجديد تزامنًا مع مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها. وقد حظي الحفل بحضور جمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، والعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام .

وتضمَّن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أكد في بدايتها أن هذه الاحتفالية جمعت مناسبات تعيشها الشركة، هي تدشين هويتها الجديدة، وافتتاح مقرها الجديد في "برج إتقان"، وذكرى مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها، وذلك في "عرس إتقان العقاري".

وأشار "الرشيد" إلى أن "إتقان العقارية" بفضل الله تعالى، ثم بثقة عملائها وعزم رجالها المخلصين، حققت خلال خمسة عشر عامًا نجاحات عديدة، وإنجازات لافتة، جعلت منها رقمًا عقاريًّا، وكيانًا استثماريًّا مميزًا، وأصبح لها حضور لافت ومؤثر في صناعة القرار العقاري في عالم العقار بالمملكة القائدة والرائدة في عالم الاستثمار الإقليمي والعالمي، التي تنطلق اليوم نحو المستقبل بقوة واطمئنان، وتطلق مشاريع استثمارية نوعية، كان للعقار فيها النصيب الأوفر والأكبر.

ولفت "الرشيد" إلى أن هذا التميز والنمو الذي تحقق نتيجة للدعم من القيادة الرشيدة التي صنعت مستقبلاً جديدًا مشرقًا بصورته وملامحه وأبعاده، زادتها إشراقًا ونصاعة وبهاءً؛ ما يستلزم منا نحن العقاريين والمستثمرين في عالم العقار مواكبة هذه الانطلاقة السعودية القوية والواعدة، وأن نلحق بسرعة بهذا الفكر المتقدم والمتنامي.

وأضاف بأنه يتوجب علينا أن نقدِّم كل ما لدينا من أفكار، وأن نستثمر خبراتنا وتجاربنا الثرية والغنية، وما تتيحه لنا الدولة عبر سياساتها وقراراتها وإجراءاتها التسهيلية والتحفيزية؛ لنكون على قدر المسؤولية، ونسهم في استثمار هذه الفرص، ونلحق بركب التطوُّر؛ كي يكون لنا بصمة تتجذر في تاريخ القطاع العقاري السعودي الذي نما وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً: لقد دشَّنا اليوم هوية إتقان العقارية الجديدة، وافتتحنا مقرنا الجديد "برج إتقان"؛ ليكون صرحًا عقاريًّا شامخًا، واحتفلنا بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس هذه القلعة العقارية القوية راسخة الجذور، والممتدة خبرة واحترافية، في عرس عقاري مهيب، وشاركتنا في فرحتنا وبهجتنا هذه ثلة متميزة من المستثمرين، ورجال أعمال، وعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام.

وقال "الرشيد" في ختام كلمته: أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في تأسيس هذا الصرح وبنائه ونموه، وتحقيق نجاحاته طوال الخمسة عشر عامًا الماضية، ولشركائنا الذين شاركونا مسيرة النجاح، ونعدهم بأن نأتي لهم دومًا بالجديد، وأن نكون عنصر ابتكار، وإبداع، وإتقان؛ لنكون فعليًّا محققين للحديث الشريف فعليًّا "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض مرئي لإنجازات "إتقان" خلال خمسة عشر عامًا، استعرض المسيرة وما حققته من الجهد والمثابرة والتميز، وتوظيف التقنية، أعقبه تدشين الشعار.

من جهتهم، أعرب المشاركون في الحفل عن سعادتهم بمشاركتهم "إتقان العقارية" هذه المناسبة الرائعة، وإعجابهم بما تم عرضه من إنجازات، بيَّنت بجلاء الأثر الواضح لإتقان على مسيرة الاستثمار العقاري في مناطق المملكة.

وتأسست شركة إتقان العقارية في عام 2006 في مدينة الرياض، وحققت خلال سنوات مسيرتها العقارية عددًا من النجاحات والإنجازات النوعية؛ ما أهَّلها لأن تكون رقمًا عقاريًّا، يسهم في صناعة السوق العقاري والاستثماري على مدى سنوات طويلة، كما ساهمت الشركة في تسويق مزادات عقارية، هي الأضخم على مستوى المملكة، ووظفت التقنية الحديثة في أنشطتها العقارية مضيفة بذلك نجاحات إلى قائمة نجاحاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان" تحتفي بتدشين هويتها الجديدة ومقرها في ليلة "عرس الرياض العقاري"
سبق

أقامت شركة إتقان العقارية مساء اليوم الأربعاء حفلاً بمناسبة تدشين هويتها ومقرها الجديد تزامنًا مع مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها. وقد حظي الحفل بحضور جمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، والعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام .

وتضمَّن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أكد في بدايتها أن هذه الاحتفالية جمعت مناسبات تعيشها الشركة، هي تدشين هويتها الجديدة، وافتتاح مقرها الجديد في "برج إتقان"، وذكرى مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها، وذلك في "عرس إتقان العقاري".

وأشار "الرشيد" إلى أن "إتقان العقارية" بفضل الله تعالى، ثم بثقة عملائها وعزم رجالها المخلصين، حققت خلال خمسة عشر عامًا نجاحات عديدة، وإنجازات لافتة، جعلت منها رقمًا عقاريًّا، وكيانًا استثماريًّا مميزًا، وأصبح لها حضور لافت ومؤثر في صناعة القرار العقاري في عالم العقار بالمملكة القائدة والرائدة في عالم الاستثمار الإقليمي والعالمي، التي تنطلق اليوم نحو المستقبل بقوة واطمئنان، وتطلق مشاريع استثمارية نوعية، كان للعقار فيها النصيب الأوفر والأكبر.

ولفت "الرشيد" إلى أن هذا التميز والنمو الذي تحقق نتيجة للدعم من القيادة الرشيدة التي صنعت مستقبلاً جديدًا مشرقًا بصورته وملامحه وأبعاده، زادتها إشراقًا ونصاعة وبهاءً؛ ما يستلزم منا نحن العقاريين والمستثمرين في عالم العقار مواكبة هذه الانطلاقة السعودية القوية والواعدة، وأن نلحق بسرعة بهذا الفكر المتقدم والمتنامي.

وأضاف بأنه يتوجب علينا أن نقدِّم كل ما لدينا من أفكار، وأن نستثمر خبراتنا وتجاربنا الثرية والغنية، وما تتيحه لنا الدولة عبر سياساتها وقراراتها وإجراءاتها التسهيلية والتحفيزية؛ لنكون على قدر المسؤولية، ونسهم في استثمار هذه الفرص، ونلحق بركب التطوُّر؛ كي يكون لنا بصمة تتجذر في تاريخ القطاع العقاري السعودي الذي نما وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً: لقد دشَّنا اليوم هوية إتقان العقارية الجديدة، وافتتحنا مقرنا الجديد "برج إتقان"؛ ليكون صرحًا عقاريًّا شامخًا، واحتفلنا بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس هذه القلعة العقارية القوية راسخة الجذور، والممتدة خبرة واحترافية، في عرس عقاري مهيب، وشاركتنا في فرحتنا وبهجتنا هذه ثلة متميزة من المستثمرين، ورجال أعمال، وعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام.

وقال "الرشيد" في ختام كلمته: أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في تأسيس هذا الصرح وبنائه ونموه، وتحقيق نجاحاته طوال الخمسة عشر عامًا الماضية، ولشركائنا الذين شاركونا مسيرة النجاح، ونعدهم بأن نأتي لهم دومًا بالجديد، وأن نكون عنصر ابتكار، وإبداع، وإتقان؛ لنكون فعليًّا محققين للحديث الشريف فعليًّا "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض مرئي لإنجازات "إتقان" خلال خمسة عشر عامًا، استعرض المسيرة وما حققته من الجهد والمثابرة والتميز، وتوظيف التقنية، أعقبه تدشين الشعار.

من جهتهم، أعرب المشاركون في الحفل عن سعادتهم بمشاركتهم "إتقان العقارية" هذه المناسبة الرائعة، وإعجابهم بما تم عرضه من إنجازات، بيَّنت بجلاء الأثر الواضح لإتقان على مسيرة الاستثمار العقاري في مناطق المملكة.

وتأسست شركة إتقان العقارية في عام 2006 في مدينة الرياض، وحققت خلال سنوات مسيرتها العقارية عددًا من النجاحات والإنجازات النوعية؛ ما أهَّلها لأن تكون رقمًا عقاريًّا، يسهم في صناعة السوق العقاري والاستثماري على مدى سنوات طويلة، كما ساهمت الشركة في تسويق مزادات عقارية، هي الأضخم على مستوى المملكة، ووظفت التقنية الحديثة في أنشطتها العقارية مضيفة بذلك نجاحات إلى قائمة نجاحاتها.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:40 PM

"إتقان" تحتفي بتدشين هويتها الجديدة ومقرها في ليلة "عرس الرياض العقاري"

"الرشيد": حققنا خلال 15 عامًا نجاحات لافتة جعلت من شركتنا رقمًا عقاريًّا عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت شركة إتقان العقارية مساء اليوم الأربعاء حفلاً بمناسبة تدشين هويتها ومقرها الجديد تزامنًا مع مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها. وقد حظي الحفل بحضور جمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، والعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام .

وتضمَّن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أكد في بدايتها أن هذه الاحتفالية جمعت مناسبات تعيشها الشركة، هي تدشين هويتها الجديدة، وافتتاح مقرها الجديد في "برج إتقان"، وذكرى مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها، وذلك في "عرس إتقان العقاري".

وأشار "الرشيد" إلى أن "إتقان العقارية" بفضل الله تعالى، ثم بثقة عملائها وعزم رجالها المخلصين، حققت خلال خمسة عشر عامًا نجاحات عديدة، وإنجازات لافتة، جعلت منها رقمًا عقاريًّا، وكيانًا استثماريًّا مميزًا، وأصبح لها حضور لافت ومؤثر في صناعة القرار العقاري في عالم العقار بالمملكة القائدة والرائدة في عالم الاستثمار الإقليمي والعالمي، التي تنطلق اليوم نحو المستقبل بقوة واطمئنان، وتطلق مشاريع استثمارية نوعية، كان للعقار فيها النصيب الأوفر والأكبر.

ولفت "الرشيد" إلى أن هذا التميز والنمو الذي تحقق نتيجة للدعم من القيادة الرشيدة التي صنعت مستقبلاً جديدًا مشرقًا بصورته وملامحه وأبعاده، زادتها إشراقًا ونصاعة وبهاءً؛ ما يستلزم منا نحن العقاريين والمستثمرين في عالم العقار مواكبة هذه الانطلاقة السعودية القوية والواعدة، وأن نلحق بسرعة بهذا الفكر المتقدم والمتنامي.

وأضاف بأنه يتوجب علينا أن نقدِّم كل ما لدينا من أفكار، وأن نستثمر خبراتنا وتجاربنا الثرية والغنية، وما تتيحه لنا الدولة عبر سياساتها وقراراتها وإجراءاتها التسهيلية والتحفيزية؛ لنكون على قدر المسؤولية، ونسهم في استثمار هذه الفرص، ونلحق بركب التطوُّر؛ كي يكون لنا بصمة تتجذر في تاريخ القطاع العقاري السعودي الذي نما وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً: لقد دشَّنا اليوم هوية إتقان العقارية الجديدة، وافتتحنا مقرنا الجديد "برج إتقان"؛ ليكون صرحًا عقاريًّا شامخًا، واحتفلنا بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس هذه القلعة العقارية القوية راسخة الجذور، والممتدة خبرة واحترافية، في عرس عقاري مهيب، وشاركتنا في فرحتنا وبهجتنا هذه ثلة متميزة من المستثمرين، ورجال أعمال، وعقاريين، ورجال الصحافة والإعلام.

وقال "الرشيد" في ختام كلمته: أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم معنا في تأسيس هذا الصرح وبنائه ونموه، وتحقيق نجاحاته طوال الخمسة عشر عامًا الماضية، ولشركائنا الذين شاركونا مسيرة النجاح، ونعدهم بأن نأتي لهم دومًا بالجديد، وأن نكون عنصر ابتكار، وإبداع، وإتقان؛ لنكون فعليًّا محققين للحديث الشريف فعليًّا "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض مرئي لإنجازات "إتقان" خلال خمسة عشر عامًا، استعرض المسيرة وما حققته من الجهد والمثابرة والتميز، وتوظيف التقنية، أعقبه تدشين الشعار.

من جهتهم، أعرب المشاركون في الحفل عن سعادتهم بمشاركتهم "إتقان العقارية" هذه المناسبة الرائعة، وإعجابهم بما تم عرضه من إنجازات، بيَّنت بجلاء الأثر الواضح لإتقان على مسيرة الاستثمار العقاري في مناطق المملكة.

وتأسست شركة إتقان العقارية في عام 2006 في مدينة الرياض، وحققت خلال سنوات مسيرتها العقارية عددًا من النجاحات والإنجازات النوعية؛ ما أهَّلها لأن تكون رقمًا عقاريًّا، يسهم في صناعة السوق العقاري والاستثماري على مدى سنوات طويلة، كما ساهمت الشركة في تسويق مزادات عقارية، هي الأضخم على مستوى المملكة، ووظفت التقنية الحديثة في أنشطتها العقارية مضيفة بذلك نجاحات إلى قائمة نجاحاتها.

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142 مليون ..

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