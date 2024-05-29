بالفيديو.. لحظة وصول إرهابي خطير إلى مطار القاهرة

قادم من "ليبيا" وضالع في العديد من العمليات الإرهابية

وثّقت عدسات وسائل الإعلام لحظة تسلم مصر، مساء الثلاثاء، من ليبيا، الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، ولحظة وصوله إلى مطار القاهرة.

وقالت مصادر رسمية: إن السلطات الليبية قامت بتسليم عشماوي على هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل خلال زيارته إلى ليبيا، الْتقى خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

عصابة على عينيه وسماعة على أذنيه

وبثت قناة "دي إم سي" المصرية، مقطع فيديو يُظهر لحظة هبوط طائرة عسكرية في مطار القاهرة، كان على متنها عشماوي، برفقة عدد من عناصر قوات العمليات الخاصة.

ووُضعت عصابة على عينيْ عشماوي وسماعة على أذنيه؛ لمنعه من مشاهدة وسماع ما يدور حوله. وبسرعة وتحت حراسة مشددة، تم اقتياده مكبلًا في سيارة خاصة، إلى أحد المقرات الأمنية.

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

وفي أول رد فعل له؛ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ، حتى استرجاع حقوق مَن قضوْا في العمليات الإرهابية.

و"العشماوي" مطلوب في مصر؛ لضلوعه في أعمال إرهابية نفّذتها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي ينتمي إليها، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق في سبتمبر 2013.

إنجاز كبير للأمن المصري

وتكمن أهمية "عشماوي" الذي شكّل تهديدًا لمصر من حدودها الغربية، بتزعمه تنظيم "المرابطين"، وإلمامه التام بما يدور عبر الحدود مع ليبيا؛ حيث تهرّب مجموعات مجهولة الأسلحة إلى داخل الصحراء الغربية.

ووصف محللون القبض على "عشماوي" حيًّا، وهو الذي لعب دورًا مركزيًّا في تصدير العناصر من مصر للقتال مع "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا، بالإنجاز الكبير للأمن المصري، بالنظر إلى "الأهمية البالغة" للضابط المتمرس السابق.

وكانت آخر عملية إرهابية لـ"عشماوي" قبل هروبه إلى ليبيا، هي الهجوم على دورية أمنية في أكتوبر 2017.

الجيش الوطني الليبي

وكان الجيش الوطني الليبي، قد ألقى القبض على الإرهابي المصري، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية.

وبحسب مصادر ليبية، تأخر تسليم "عشماوي" إلى مصر بسبب سجله الإجرامي الكبير في ليبيا، واستهدافه مئات العسكريين والمدنيين، وارتكابه جرائم جماعية، تشمل تفجير وتفخيخ منازل وسيارات.