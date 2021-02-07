الكويت تمنع غير المواطنين من الدخول إلى أراضيها

طُبق القرار بدءاً من اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الأحد)، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد اعتباراً من اليوم.

وبينت الإدارة عبر "تويتر"، أن القرار يستثنى الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.