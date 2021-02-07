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الكويت تمنع غير المواطنين من الدخول إلى أراضيها

طُبق القرار بدءاً من اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الأحد)، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد اعتباراً من اليوم.

وبينت الإدارة عبر "تويتر"، أن القرار يستثنى الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

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الكويت تمنع غير المواطنين من الدخول إلى أراضيها
سبق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الأحد)، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد اعتباراً من اليوم.

وبينت الإدارة عبر "تويتر"، أن القرار يستثنى الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:52 PM

الكويت تمنع غير المواطنين من الدخول إلى أراضيها

طُبق القرار بدءاً من اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الأحد)، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد اعتباراً من اليوم.

وبينت الإدارة عبر "تويتر"، أن القرار يستثنى الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

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