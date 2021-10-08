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تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان

الشواطئ والحدائق عجّت بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية

عاشت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.


ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لسبيل عدم تعرقل المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.


فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان
سبق

عاشت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.


ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لسبيل عدم تعرقل المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.


فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:11 PM

تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان

الشواطئ والحدائق عجّت بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية

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فهد كاملي - جازان
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5,248

عاشت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.


ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لسبيل عدم تعرقل المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.


فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

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