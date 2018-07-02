شاهد.. مقطع مؤثر لأم تبكي ابنتها التي اغتالتها قذيفة الاٍرهاب الحوثية

"آل جابر": الميليشيات المدعومة من إيران تسرق الطفولة ومعها الحياة

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، ‏مقطعاً مؤثراً لأم مكلومة تبكي بحرقة وحسرة ابنتها التي استشهدت اليوم بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي على حي المحافظة بتعز.

وغرد رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) عن الحادث المأساوي قائلاً:

"‏أم الطفلة رهف أحمد عبدالله تبكي ابنتها التي استشهدت قبل مغرب يومنا هذا بقذيفة أطلقتها #ميليشيا_الحوثي من الجهة الشرقية للمدينة على حي المحافظة ‏#تعز.

وتفصيلاً؛ ظهرت في المقطع الأم المفجوعة وهي تندب مصير طفلتها المأساوي التي اغتالتها يد الإجرام والإرهاب الحوثي؛ إذ تصف براءتها وانطلاقتها للحياة قبيل استشهادها "مُنذ لحظات خرجت تجري من عندي".





وشرعت الأم المصدومة في احتضان جثمان صغيرتها وتقبيلها وهي تردد: "يا قلبي". وعلق محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن على المقطع قائلاً: "ميليشيات الحوثي المدعومة والمدربة من إيران تحاصر المدن، تسرق الطفولة ومعها الحياة، لا ترى في اليمن إلا أهدافًا للقتل والتجويع والخوف والإرهاب والتعنت، لا ترى مستقبلًا لليمن، بل تخنق أرواح أطفال المستقبل بالجوع والخوف والقتل.