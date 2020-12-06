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في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في المهرجان والتي بلغت 2350 صقرًا

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.
وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.
وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:40 PM

في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في المهرجان والتي بلغت 2350 صقرًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.
وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة.

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