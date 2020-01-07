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الجيش اليمني يُفشل تسللاً حوثيًّا إلى مواقعه جنوب الحديدة

كبَّد الميليشيا خسائر في صفوفها

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في اتجاه مواقع في بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأضاف بأن الجيش الوطني استهدف قوات المجموعة الحوثية، وأجبرها على الفرار بعد أن كبَّدها خسائر في صفوفها.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يُفشل تسللاً حوثيًّا إلى مواقعه جنوب الحديدة
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في اتجاه مواقع في بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأضاف بأن الجيش الوطني استهدف قوات المجموعة الحوثية، وأجبرها على الفرار بعد أن كبَّدها خسائر في صفوفها.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:18 PM

الجيش اليمني يُفشل تسللاً حوثيًّا إلى مواقعه جنوب الحديدة

كبَّد الميليشيا خسائر في صفوفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في اتجاه مواقع في بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأضاف بأن الجيش الوطني استهدف قوات المجموعة الحوثية، وأجبرها على الفرار بعد أن كبَّدها خسائر في صفوفها.

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