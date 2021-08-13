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جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء

بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

وافقت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) على تلقي الأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة بسبب بعض الامراض أو العلاجات الطبية، بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا "كوفيد- 19".

وأعلنت الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة (بتوقيت السعودية)، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الدراسات أن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم مناعة كافية لتفادي المضاعفات الاكثر خطورة لفيروس كورونا.

وقال البيان إن الجرعة الإضافية الثالثة سمح بها للأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، على وجه التحديد، والأشخاص الذين أجروا عمليات نقل أو زراعة الأعضاء.

وسيعقد، اليوم الجمعة، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اجتماعاً للجنة الاستشارية لممارسة التحصين للنظر في الأدلة العلمية التي تدعم عمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعة الإضافية لهؤلاء الأشخاص، ستقوم اللجنة أيضاً بتقييم الحاجة إلى جرعة ثالثة للأشخاص الذين لا يعانون نقص المناعة.

وبدأ بعض البلدان بالفعل في إعطاء جرعة إضافية لكبار السن بناءً على دراسات تُظهر انخفاضاً في المناعة بمرور الوقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء
سبق

وافقت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) على تلقي الأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة بسبب بعض الامراض أو العلاجات الطبية، بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا "كوفيد- 19".

وأعلنت الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة (بتوقيت السعودية)، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الدراسات أن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم مناعة كافية لتفادي المضاعفات الاكثر خطورة لفيروس كورونا.

وقال البيان إن الجرعة الإضافية الثالثة سمح بها للأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، على وجه التحديد، والأشخاص الذين أجروا عمليات نقل أو زراعة الأعضاء.

وسيعقد، اليوم الجمعة، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اجتماعاً للجنة الاستشارية لممارسة التحصين للنظر في الأدلة العلمية التي تدعم عمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعة الإضافية لهؤلاء الأشخاص، ستقوم اللجنة أيضاً بتقييم الحاجة إلى جرعة ثالثة للأشخاص الذين لا يعانون نقص المناعة.

وبدأ بعض البلدان بالفعل في إعطاء جرعة إضافية لكبار السن بناءً على دراسات تُظهر انخفاضاً في المناعة بمرور الوقت.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:18 PM

جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى نقص المناعة وزراعة الأعضاء

بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

A A A
خالد علي - الرياض
2
3,426

وافقت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) على تلقي الأشخاص الذين يعانون ضعف جهاز المناعة بسبب بعض الامراض أو العلاجات الطبية، بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا "كوفيد- 19".

وأعلنت الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة (بتوقيت السعودية)، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الدراسات أن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم مناعة كافية لتفادي المضاعفات الاكثر خطورة لفيروس كورونا.

وقال البيان إن الجرعة الإضافية الثالثة سمح بها للأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، على وجه التحديد، والأشخاص الذين أجروا عمليات نقل أو زراعة الأعضاء.

وسيعقد، اليوم الجمعة، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اجتماعاً للجنة الاستشارية لممارسة التحصين للنظر في الأدلة العلمية التي تدعم عمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعة الإضافية لهؤلاء الأشخاص، ستقوم اللجنة أيضاً بتقييم الحاجة إلى جرعة ثالثة للأشخاص الذين لا يعانون نقص المناعة.

وبدأ بعض البلدان بالفعل في إعطاء جرعة إضافية لكبار السن بناءً على دراسات تُظهر انخفاضاً في المناعة بمرور الوقت.

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