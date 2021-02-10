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"الفهمي"يزور جمعية "أجياد" ويطلع على برامجها ومشروعاتها الدعوية

نوه بدورها في توعية الحجاج والمعتمرين وناقش التعاون المشترك

زار الشيخ علي الفهمي مدير جمعية البر الخيرية بقرى جنوب مكة المكرمة أمس الثلاثاء، مقر جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد، وكان في استقباله مدير الجمعية، واطلع من خلالها على برامجها والمشروعات الدعوية.

وفي التفاصيل .. قال المدير التنفيذي لجمعية أجياد منصور الذبياني: إنه جرى خلال الزيارة تبادل الآراء حول سبل التعاون بين الطرفين، وتعزيز هذه العلاقة فيما يخدم الدعوة إلى الله -عز وجل-.

فيما أشاد مدير جمعية البر بقرى جنوب بجهود جمعية أجياد للدعوة في نشر الدعوة إلى الله من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية لتوعية المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.


وفي ختام الزيارة قدمت جمعية أجياد هدية تذكارية للشيخ “علي الفهمي” بهذه المناسبة, كما تم تقليده وسام سفير الدعوة بمنطقة الحرم.

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"الفهمي"يزور جمعية "أجياد" ويطلع على برامجها ومشروعاتها الدعوية
سبق

زار الشيخ علي الفهمي مدير جمعية البر الخيرية بقرى جنوب مكة المكرمة أمس الثلاثاء، مقر جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد، وكان في استقباله مدير الجمعية، واطلع من خلالها على برامجها والمشروعات الدعوية.

وفي التفاصيل .. قال المدير التنفيذي لجمعية أجياد منصور الذبياني: إنه جرى خلال الزيارة تبادل الآراء حول سبل التعاون بين الطرفين، وتعزيز هذه العلاقة فيما يخدم الدعوة إلى الله -عز وجل-.

فيما أشاد مدير جمعية البر بقرى جنوب بجهود جمعية أجياد للدعوة في نشر الدعوة إلى الله من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية لتوعية المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.


وفي ختام الزيارة قدمت جمعية أجياد هدية تذكارية للشيخ “علي الفهمي” بهذه المناسبة, كما تم تقليده وسام سفير الدعوة بمنطقة الحرم.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:36 PM

"الفهمي"يزور جمعية "أجياد" ويطلع على برامجها ومشروعاتها الدعوية

نوه بدورها في توعية الحجاج والمعتمرين وناقش التعاون المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار الشيخ علي الفهمي مدير جمعية البر الخيرية بقرى جنوب مكة المكرمة أمس الثلاثاء، مقر جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد، وكان في استقباله مدير الجمعية، واطلع من خلالها على برامجها والمشروعات الدعوية.

وفي التفاصيل .. قال المدير التنفيذي لجمعية أجياد منصور الذبياني: إنه جرى خلال الزيارة تبادل الآراء حول سبل التعاون بين الطرفين، وتعزيز هذه العلاقة فيما يخدم الدعوة إلى الله -عز وجل-.

فيما أشاد مدير جمعية البر بقرى جنوب بجهود جمعية أجياد للدعوة في نشر الدعوة إلى الله من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية لتوعية المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.


وفي ختام الزيارة قدمت جمعية أجياد هدية تذكارية للشيخ “علي الفهمي” بهذه المناسبة, كما تم تقليده وسام سفير الدعوة بمنطقة الحرم.

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