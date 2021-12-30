مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يتفقّد "المحجر الحيواني والنباتي" بمنفذ الحديثة

تابع سير العمل وجهود التصدي للأمراض الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، المهندس "عبدالله بن أحمد الأحمري"، اليوم الخميس، المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة، وذلك بحضور مدير مكتب الوزارة بمحافظة القريات ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة الزراعة بالفرع، حيث تابع سير العمل بالمحجر وجهوده في التصدي للأمراض الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة التي تهدد كذلك صحة الإنسان.

وتفصيلاً، شاهد "الأحمري" والمرافقين له، ميدانيًا، عمليات الكشف على الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ الحديثة للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح "الأحمري"، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في المحجر، والتي اطلع إجراءاتها خلال جولته ومنها إجراءات الأعمال الميدانية في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة باستقبال الشحنات المخصصة للإرساليات النباتية والحيوانية، حيث يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحيًا وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون الحجر البيطري) لدول مجلس التعاون العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكّد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركيًا في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغل محطة المواشي.

وشملت الجولة زيارة لمدير عام جمرك منفذ الحديثة، حيث تم بحث سُبل التعاون المشترك لتحقيق المصلحة العامة، مقدمًا شكره للجهود المبذولة من موظفي المنفذ وإدارته في تنظيم وتسيير أعمال المنفذ.