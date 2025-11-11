"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 16 مشروعاً

خلال أكتوبر الماضي على مستوى 10 مناطق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين، حيث شمل التسليم خلال شهر أكتوبر الماضي 16 مشروعاً في 10 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان له اليوم أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي، والزلفي) بمنطقة الرياض، ومشروعي إسكان الخرمة والقنفذة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، والبدائع) في منطقة القصيم، إضافة إلى مشروع إسكان حفر الباطن في المنطقة الشرقية، ومشروع الضاحية في منطقة جازان، ومشروعي إسكان (رفحاء، وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع "إسكان تيماء" و"إسكان تبوك" في منطقة تبوك، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا1، والقريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

ويستمر برنامج "سكني" في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها من خلال استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، بعد أن تمكّن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أُسَر سكنت منازلها.