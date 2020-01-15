"جاليات الدار البيضاء" في 2019: مليون مستفيد و400 مسلم جديد

"المالكي" لـ"سبق": نصف مليون شخص تلقوا الرسائل الإلكترونية

أفادت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدار البيضاء بالرياض، في سياق تقريرها السنوي للعام الماضي 2019م، بأن عدد المستفيدين من برامجها بلغ قرابة مليون مستفيد، كما ساهمت في إسلام أكثر من 400 مسلم من عدة جنسيات، وقامت بنشر رسائل وحوارات إلكترونية لأكثر من نصف مليون مستفيد.

وكشف التقرير الذي أصدرته "الجمعية"، وتحصّلت "سبق" على نسخة منه، أن من برامجها، "إعداد الدعاة من المسلمين الجدد"، حيث بلغ عدد الدعاة من الجالية الفلبينية ثمانية دعاة، وأكثر من 60 طالب علم من العرب، وقد أسلم لديها أكثر من 400 مسلم من عدة جنسيات.

وقال التقرير: الجمعية نفّذت برامج الدعوة والإرشاد، حيث أقيم برنامج "مساجدنا"، والذي يُعنى ويهتم بتنسيق الكلمات الدعوية والمحاضرات الوعظية والدروس العلمية، وقد نسّق المكتب أكثر من 400 كلمة ومحاضرة ودرس، وقد استفاد أكثر من 20 ألف مستفيد، كما أقامت برنامج "شبابيات"، ونسّقت أكثر من سبع زيارات للمدارس، واستفاد منها أكثر من ثمانية آلاف طالب.

ونظمت الجمعية ثلاثة آلاف جولة دعوية، وبلغ عدد المستفيدين من الجولات الدعوية أكثر من 60500 مستفيد، كما استفاد من برنامج "أسلمت فعلمني" أكثر من 17 ألف مسلم بعد إسلامهم. واستفاد من برنامج "شموخ العقيدة" 9 آلاف مستفيد. كما سَيّرتْ "الجمعية" أكثر من 20 حافلة عمرة للجاليات والعرب، واستفاد منه أكثر من 1000 شخص. كما استفاد من برنامج الرسائل والحوارات "الدعوة الإلكترونية" أكثر من نصف مليون مستفيد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجمعية "عبدالله المالكي" لـ"سبق": أن إجمالي المستفيدين من برامج الجمعية بلغ 850 ألف مستفيد من الرجال والنساء.

وأضاف: لم نصل لهذا الرقم، لولا الله ثم دعم حكومتنا الرشيدة والمحسنين في الوطن المعطاء الذي يتبنّى الرسالة الوسطية الإسلامية الخالدة التي تقنع العقول والقلوب بالحق المبين.

وقدّم "المالكي" شكره لجميع الدعاة والعاملين والمحسنين والداعمين لهذه الجمعية في هذا العمل الإسلامي الكبير الذي يظهر الصورة الحقيقية للإسلام وبلاد الحرمين.