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رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

أشتية: دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي
سبق

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:13 PM

رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي

أشتية: دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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1,704

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

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