وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-17 طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع. وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 12:13 PM

رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي أشتية: دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن





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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع.

وأكد أشتية، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم، بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.