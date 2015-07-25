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جرفتهم المياه أثناء فرارهم.. فيضانات الهند ترفع حصيلة ضحاياها إلى 127 قتيلاً

انزلاق التربة دمّر عشرات المنازل وقطع الكهرباء

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة، التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند، إلى 127 قتيلاً، اليوم (الأحد)، وفقًا للسلطات في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين.

وغمرت المياه الساحل الغربي للبلاد، وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح القروي جيرام مهاسكي، الذي لا يزال أقرباء له عالقين بين الأنقاض، أن العديد من الناس جرفتهم المياه، بينما كانوا يحاولون الفرار عندما حصل انزلاق التربة.

من جهتهم، بين عدد من السكان، أن انزلاق التربة دمر عشرات المنازل في غضون دقائق، ولم يبق سوى مبنيين أسمنتيين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

والفيضانات وانزلاقات التربة شائعة خلال فترة الأمطار الموسمية في الهند، التي غالباً ما تشهد انهيار مبانٍ غير مستوفية شروط الأمان بعد هطول الأمطار بشكل متواصل لأيام.

وتسبب التغير المناخي في زيادة وتيرة وحدة الفيضانات وانزلاقات التربة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من العالم.

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جرفتهم المياه أثناء فرارهم.. فيضانات الهند ترفع حصيلة ضحاياها إلى 127 قتيلاً
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة، التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند، إلى 127 قتيلاً، اليوم (الأحد)، وفقًا للسلطات في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين.

وغمرت المياه الساحل الغربي للبلاد، وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح القروي جيرام مهاسكي، الذي لا يزال أقرباء له عالقين بين الأنقاض، أن العديد من الناس جرفتهم المياه، بينما كانوا يحاولون الفرار عندما حصل انزلاق التربة.

من جهتهم، بين عدد من السكان، أن انزلاق التربة دمر عشرات المنازل في غضون دقائق، ولم يبق سوى مبنيين أسمنتيين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

والفيضانات وانزلاقات التربة شائعة خلال فترة الأمطار الموسمية في الهند، التي غالباً ما تشهد انهيار مبانٍ غير مستوفية شروط الأمان بعد هطول الأمطار بشكل متواصل لأيام.

وتسبب التغير المناخي في زيادة وتيرة وحدة الفيضانات وانزلاقات التربة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من العالم.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
02:47 PM

جرفتهم المياه أثناء فرارهم.. فيضانات الهند ترفع حصيلة ضحاياها إلى 127 قتيلاً

انزلاق التربة دمّر عشرات المنازل وقطع الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة، التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند، إلى 127 قتيلاً، اليوم (الأحد)، وفقًا للسلطات في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين.

وغمرت المياه الساحل الغربي للبلاد، وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح القروي جيرام مهاسكي، الذي لا يزال أقرباء له عالقين بين الأنقاض، أن العديد من الناس جرفتهم المياه، بينما كانوا يحاولون الفرار عندما حصل انزلاق التربة.

من جهتهم، بين عدد من السكان، أن انزلاق التربة دمر عشرات المنازل في غضون دقائق، ولم يبق سوى مبنيين أسمنتيين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

والفيضانات وانزلاقات التربة شائعة خلال فترة الأمطار الموسمية في الهند، التي غالباً ما تشهد انهيار مبانٍ غير مستوفية شروط الأمان بعد هطول الأمطار بشكل متواصل لأيام.

وتسبب التغير المناخي في زيادة وتيرة وحدة الفيضانات وانزلاقات التربة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من العالم.

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