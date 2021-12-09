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المملكة تفوز بجائزة أفضل فيلم عن مكافحة المخدرات بمسابقة وزراء الداخلية العرب

على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وتسلم الجائزة، رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع اللواء عبدالله العسيري، على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

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المملكة تفوز بجائزة أفضل فيلم عن مكافحة المخدرات بمسابقة وزراء الداخلية العرب
سبق

فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وتسلم الجائزة، رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع اللواء عبدالله العسيري، على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
09:24 PM

المملكة تفوز بجائزة أفضل فيلم عن مكافحة المخدرات بمسابقة وزراء الداخلية العرب

على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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فازت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وتسلم الجائزة، رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع اللواء عبدالله العسيري، على هامش أعمال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بالعاصمة التونسية.

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