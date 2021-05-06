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"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية

ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة

حقق برنامج حساب المواطن بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS -الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة.

وذكر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد بن سالم الأسمري، أن هذه الجوائز تعطي معنى حقيقياً لما يقدمه البرنامج في خدمة المواطن، مع التزامه بالنهوض بالقيم العالمية لمجتمع المعلومات، وتوفير أعلى معايير الخدمة والجودة، مبينًا أن البرنامج نجح في تحقيق المعايير العالمية كافة، التي وضعتها الأمم المتحدة لخدمة المجتمع، منها تمكين المجتمع والنتائج المحققة والأثر الناتج من البرنامج؛ حيث طور البرنامج شراكاته مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية منذ انطلاقة البرنامج.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارًا للنجاحات المتتالية التي جرى تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية؛ منها شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

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"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية
سبق

حقق برنامج حساب المواطن بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS -الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة.

وذكر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد بن سالم الأسمري، أن هذه الجوائز تعطي معنى حقيقياً لما يقدمه البرنامج في خدمة المواطن، مع التزامه بالنهوض بالقيم العالمية لمجتمع المعلومات، وتوفير أعلى معايير الخدمة والجودة، مبينًا أن البرنامج نجح في تحقيق المعايير العالمية كافة، التي وضعتها الأمم المتحدة لخدمة المجتمع، منها تمكين المجتمع والنتائج المحققة والأثر الناتج من البرنامج؛ حيث طور البرنامج شراكاته مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية منذ انطلاقة البرنامج.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارًا للنجاحات المتتالية التي جرى تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية؛ منها شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:08 PM

"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية

ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق برنامج حساب المواطن بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS -الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة.

وذكر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد بن سالم الأسمري، أن هذه الجوائز تعطي معنى حقيقياً لما يقدمه البرنامج في خدمة المواطن، مع التزامه بالنهوض بالقيم العالمية لمجتمع المعلومات، وتوفير أعلى معايير الخدمة والجودة، مبينًا أن البرنامج نجح في تحقيق المعايير العالمية كافة، التي وضعتها الأمم المتحدة لخدمة المجتمع، منها تمكين المجتمع والنتائج المحققة والأثر الناتج من البرنامج؛ حيث طور البرنامج شراكاته مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية منذ انطلاقة البرنامج.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارًا للنجاحات المتتالية التي جرى تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية؛ منها شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

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