أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019.. وصل إلى 3.6 أضعاف بنحو 179 ألف عقد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية عن وصول عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال العام الماضي 2019م، إلى نحو 179,217 عقدًا، بنسبة نمو 255%، أي 3.6 أضعاف ما تحقق في 2018م والذي سجل 50,496 عقداً. وأوضح التقرير أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 168% خلال عام 2019م كاملاً، مقارنة بعام 2018م، والذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29,5 مليار ريال، وبذلك يكون عام 2019م سجل أرقاماً قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل. وسجل شهر ديسمبر 2019م أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بنحو 23,324 عقداً تمويلياً، بزيادة تجاوزت 800% عن معدلات الإقراض الشهري خلال العام الماضي 2018م، والذي سجل معدلات إقراض تصل إلى 2000 عقد شهرياً. كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019م بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018م، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليارات ريال، مقابل 3.6 مليار ريال في ديسمبر 2018م بزيادة تجاوزت 3.3 مليار ريال؛ وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2019 ارتفع عدد العقود 14%، وزاد حجم التمويل 9% في ديسمبر 2019م. وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر 2019م قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22,283 عقداً، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال، أي حوالي 94% من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019م. واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,078 مليار ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1,204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال. وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17,096 مليار ريال.

أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019.. وصل إلى 3.6 أضعاف بنحو 179 ألف عقد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28 أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية عن وصول عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال العام الماضي 2019م، إلى نحو 179,217 عقدًا، بنسبة نمو 255%، أي 3.6 أضعاف ما تحقق في 2018م والذي سجل 50,496 عقداً.



وأوضح التقرير أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 168% خلال عام 2019م كاملاً، مقارنة بعام 2018م، والذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29,5 مليار ريال، وبذلك يكون عام 2019م سجل أرقاماً قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل.



وسجل شهر ديسمبر 2019م أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بنحو 23,324 عقداً تمويلياً، بزيادة تجاوزت 800% عن معدلات الإقراض الشهري خلال العام الماضي 2018م، والذي سجل معدلات إقراض تصل إلى 2000 عقد شهرياً.



كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019م بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018م، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليارات ريال، مقابل 3.6 مليار ريال في ديسمبر 2018م بزيادة تجاوزت 3.3 مليار ريال؛ وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2019 ارتفع عدد العقود 14%، وزاد حجم التمويل 9% في ديسمبر 2019م.



وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.



وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر 2019م قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22,283 عقداً، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال، أي حوالي 94% من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019م.



واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,078 مليار ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1,204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال.



وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17,096 مليار ريال.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 07:58 PM

أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019.. وصل إلى 3.6 أضعاف بنحو 179 ألف عقد سجلت في شهر ديسمبر الرقم الأعلى بـ23 ألف عقد





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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية عن وصول عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال العام الماضي 2019م، إلى نحو 179,217 عقدًا، بنسبة نمو 255%، أي 3.6 أضعاف ما تحقق في 2018م والذي سجل 50,496 عقداً.



وأوضح التقرير أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 168% خلال عام 2019م كاملاً، مقارنة بعام 2018م، والذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29,5 مليار ريال، وبذلك يكون عام 2019م سجل أرقاماً قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل.



وسجل شهر ديسمبر 2019م أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بنحو 23,324 عقداً تمويلياً، بزيادة تجاوزت 800% عن معدلات الإقراض الشهري خلال العام الماضي 2018م، والذي سجل معدلات إقراض تصل إلى 2000 عقد شهرياً.



كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019م بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018م، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليارات ريال، مقابل 3.6 مليار ريال في ديسمبر 2018م بزيادة تجاوزت 3.3 مليار ريال؛ وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2019 ارتفع عدد العقود 14%، وزاد حجم التمويل 9% في ديسمبر 2019م.



وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.



وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر 2019م قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22,283 عقداً، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال، أي حوالي 94% من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019م.



واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,078 مليار ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1,204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال.



وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17,096 مليار ريال.