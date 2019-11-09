"كراني": تشكيل ركامي رعدي على الرياض وعدة مناطق خلال 48 ساعة

أعرب عن توقعه لعملية احتباس حراري بين أخاديد هوائية باردة

توقع خبير الطقس حسن كراني، تكوّن السحب الركامية الرعدية مع منتصف الـ48 ساعة القادمة على عدة مناطق، ضمنها الرياض.

وقال "كراني" لـ"سبق": زيادة هدوء الاضطرابات المدارية على بحر العرب، أدى إلى بداية تحوّل محور الجيب الهوائي الدافئ والرطب، من أواسط المملكة في اتجاه شرق حائل والمناطق الشمالية الشرقية والأجواء الشرقية والشمالية الشرقية لمنطقتي القصيم والرياض والمنطقة الشرقية، مما يساعد في عملية تكون وزيادة التشكيل الركامي الرعدي والممطر مع منتصف ونهاية الـ 48 س القادمة.

وأضاف: يستمر التأثير بالطبع في عملية التكون الركامي الرعدي الممطر على القطاع الغربي وسواحله والقطاع الشمالي.

وأردف "كراني": من المتوقع أن تكون هناك عملية احتباس حراري بين أخاديد هوائية باردة؛ أحدها قادم من الشمالية الغربية، والآخر قادم من الشمالية الشرقية، ويكون تمركز المحور على الشمالية الشرقية، مما يساعد في استمرار تمركز ونشاط حالة عدم الاستقرار على أجواء تلك المناطق.