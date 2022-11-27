التحالف: تدمير 7 آليات عسكرية ومقتل 60 حوثيًّا

بعد تنفيذ 10 استهدافات في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ عشرة استهدافات ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف أن الاستهدافات دمّرت 7 آليات عسكرية؛ فيما تجاوزت الخسائر البشرية في صفوف المليشيات 60 حوثيًّا.